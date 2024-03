Il meglio delle pulizie tech con Tineco: ultimi giorni di sconti per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon!

Quest’anno Amazon ha deciso di fare sul serio con i saldi di primavera, proponendo un periodo promozionale più lungo in modo da dare uno spazio di manovra più ampio ai brand e maggiori possibilità agli utenti a caccia di prezzi convenienti. Da questa esigenza nasce la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, con tante occasioni sul meglio dei prodotti presenti nell’e-commerce: per le grandi pulizie (all’insegna del tech) ci pensa Tineco, con un vasto assortimento di soluzioni intelligenti proposte a prezzi davvero vantaggiosi. Approfittane ora, perché questi sono gli ultimi giorni di sconti!

Feste delle Offerte di Primavera di Amazon: risparmia sul meglio delle pulizie intelligenti con Tineco

La Festa delle Offerte di Primavera messa in piedi da Amazon durerà fino al 25 marzo 2024: ci sono quindi ancora una manciata di giorni disponibili per risparmiare, approfittando degli sconti di questo particolare periodo promozionale. L’arrivo della bella stazione, preludio all’estate, coincide anche con un grande momento legato all’igiene: questo è il periodo delle grandi pulizie di primavera, dove si aprono porte e finestre per far entrare nuova aria e far uscire il vecchio. Un periodo di cambiamento e di rinnovamento ispirato alla natura e al suo ciclo annuale. Questo è sicuramente il momento perfetto per farti un piccolo regalo proprio all’insegna delle pulizie, con un tocco di tecnologia. I migliori prodotti Tineco sono in promozione fino alla fine dell’evento di Amazon, quindi cogli al volo l’occasione!

Tineco FLOOR ONE S7 Pro (649€) è una lavapavimenti premium in grado di fornire un valido aiuto per la cura delle superfici: parliamo di un concentrato di tecnologia con una base di ricarica con funzione di auto-pulizia, un sensore iLoop proprietario che rileva il livello di sporco e regola autonomamente la potenza di aspirazione e il flusso dell’acqua, una spazzola rotante ad alta velocità in grado di rimuovere efficacemente anche lo sporco più ostinato. Il sistema a doppio serbatoio (uno per l’acqua pulita ed un secondario per raccogliere quella sporca e tenerla ben separata) impedisce contaminazioni ed assicura la massima igiene dei pavimenti.

Le offerte per la Festa di Primavera di Amazon continuano con Tineco FLOOR ONE S5 (319€): un vero affare dato che offre tutte le funzioni di una lavapavimenti top di gamma ma ad un prezzo inferiore (trattandosi di un modello della generazione precedente). Sei un cultore dell’igiene profonda in ogni situazione? Allora Tineco FLOOR One S7 Steam (559€) è il dispositivo che fa al caso tuo: in questo caso la lavapavimenti è arricchita dalla tecnologia HyperSteam, che utilizza il vapore (con una temperatura fino a 140°C) per eliminare efficacemente lo sporco. Stai cercando un aspirapolvere senza fili e punti ad una soluzione senza compromessi? Scegli Tineco PURE ONE Station (499€), vacuum cleaner potente e leggero, facilissimo da maneggiare ed equipaggiato con una spazzola con sistema antigroviglio (contro peli e capelli). L’aspirapolvere presenta una caratteristica aggiuntiva utilissima: la base di ricarica funge anche da stazione per l’auto-pulizia, con un contenitore per lo sporco da ben 3 litri (per un utilizzo continuo fino a 60 giorni). Insomma, spazza i pavimenti con cura e senza il minimo sforzo!

