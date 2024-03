Qualcomm annuncia S5 e S3 Gen 3, nuovi chip per cuffie e speaker

Non tutti sanno che Qualcomm non produce solamente i semiconduttori che muovo smartphone, tablet e PC, come nel caso dei nuovi S5 Gen 3 e S3 Gen 3. Il chipmaker californiano ha ufficialmente annunciato i nuovi modelli del suo catalogo dedicato al mondo dei gadget audio Bluetooth, che siano questi cuffie true wireless o speaker smart.

Qualcomm S5 e S3: tutte le novità dei microchip per il mondo audio

Qualcomm S5 Gen 3 è la piattaforma destinata al mondo più tipicamente di fascia alta, seppur S7 ed S7 Pro restino una scalino sopra, aumentando di 3 volte la potenza di calcolo e 50 volte la potenza d’intelligenza artificiale rispetto al modello precedente, il ché permetterà ai produttori di realizzare dispositivi audio ancora più performanti. Aiuta anche il Core AI dedicato, che permette l’intervento dell’intelligenza artificiale in aspetti come la cancellazione attiva del rumore. Grazie alla tecnologia Snapdragon Sound con aptX Lossless, poi, vanta un flusso sonoro a 24 bit 48 kHz.

Per quanto riguarda Qualcomm S3 Gen 3, è dedicato alla fascia media del mercato e offre un certo grado di flessibilità e personalizzazione per i produttori. Per esempio, il programma Qualcomm Voice & Music Extension prevede che le tecnologie vengano certificate in anticipo per far sì che i prodotti vengano realizzati con già disponibili le ultime tecnologie, che si parli di audio spaziale, cancellazione del rumore o monitoraggio salutistico.

I primi dispositivi audio con S5 ed S3 Gen 3 arriveranno nel corso del 2024, e il brand cinese vivo ha già annunciato che produrrà un paio di cuffie TWS con S3.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le