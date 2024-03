OnLeaks si corregge: questo sarà il vero Google Pixel 9

Aggiornamento 27/03: trapelano le immagini render corrette, le trovate nell’articolo.

Dopo la pubblicazione delle immagini render dedicate al modello Pro, ecco fare capolino anche quelle dedicate al fratello minore. Il noto e attendibile OnLeaks mostra quello che sarebbe il rinnovato design di Google Pixel 9 nella sua versione standard, con un cambio di look ed una novità sul fronte delle fotocamere.

Google Pixel 9 nelle immagini render corrette di OnLeaks: ecco come cambierà il design

Crediti: Onleaks Crediti: Onleaks Crediti: Onleaks Crediti: Onleaks

Premessa: quelle che vedete qua sopra in colorazione blu sono le immagini render precedentemente fatte trapelare da OnLeaks riguardo Google Pixel 9. Tuttavia, lo stesso insider si è successivamente corretto, postando le seguenti immagini:

Crediti: OnLeaks Crediti: OnLeaks Crediti: OnLeaks Crediti: OnLeaks

Lo spirito delle precedenti generazioni resta, ma come accaduto nel caso di altri produttori come Apple e Samsung anche Google sarebbe passata a smartphone dai profili meno tondeggianti e più spigolosi. La capsula posteriore contenente la fotocamera non si congiunge più con il frame laterale piatto bensì è a sé stante sulla scocca posteriore.

Rispetto ai render precedenti, Google Pixel 9 non avrebbe una tripla fotocamera con l’aggiunta di un sensore bensì avrebbe ancora una volta una doppia fotocamera che manterrebbe un sensore primario e un ultra-grandangolare. Frontalmente ci sarebbe uno schermo da 6,03″ con punch-hole centrale, più piccolo rispetto ai 6,1″ di Pixel 8, in una scocca che misurerebbe 152,8 x 71,9 x 8,5 mm (12 mm in corrispondenza della fotocamera).

Sempre secondo OnLeaks, poi, queste immagini render non rappresenterebbe Google Pixel 9 Pro bensì la variante Google Pixel 9 Pro XL che prenderebbe il suo posto, così come accadeva anni fa (l’ultima volta accadde con la famiglia Pixel 5).

