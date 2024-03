POCO C61 è il nuovo low budget Xiaomi (e c’è sempre lo zampino di Redmi)

Come rivelato prima dai leak e poi dalla stessa azienda, il nuovo budget phone di Xiaomi è ufficiale. Si tratta di POCO C61, dispositivo economico e basilare che conosciamo già bene: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’entry level tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (al momento solo quello indiano).

POCO C61: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Ufficiale

Crediti: POCO

L’abbiamo anticipato in precedenza, ricordato poco sopra e lo sottolineiamo ora: POCO C61 non è un dispositivo inedito ma un rebrand di Redmi A3, budget phone lanciato anche in Italia di recente. Di conseguenza (e similmente a quanto avvenuto con il predecessore) il modello POCO di certo non arriverà alle nostre latitudini. Trattandosi di un rifacimento, le specifiche coincidono: il display è un’unità LCD da 6,71″ HD+ con notch a goccia e refresh rate a 90 Hz mentre il chipset a bordo è una soluzione Helio G36 di MediaTek.

Crediti: POCO

Sul retro trova spazio un ampio modulo fotografico circolare, con un sensore principale da 8 MP. Per gli autoscatti è presente una selfie camera da 5 MP, mentre la sicurezza è affidata ad un lettore d’impronte posizionato di lato. In basso trovate la scheda tecnica completa, con tutti i dettagli. Infine, il prezzo: POCO C61 debutta nelle versioni da 4/64 GB e da 6/128 GB, rispettivamente a circa 82€ e 94€ al cambio attuale (ovvero 7.499 INR e 8.499 INR).

POCO C61 – Scheda tecnica

Dimensioni di 168,4 x 76,3 x 8,32 mm per un peso di 199 grammi (Black e Blue) o di 193 grammi (Green)

Display LCD da 6,7″ HD+ (1.650 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz , campionamento del tocco a 120 Hz, rapporto in 20:9, luminosità di picco di 500 nit, Gorilla Glass 3

da (1.650 x 720 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 120 Hz, rapporto in 20:9, luminosità di picco di 500 nit, Gorilla Glass 3 Lettore d’impronte digitali posizionato di lato

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Helio G36 a 12 nm

a 12 nm CPU octa-core (4 x 2,0 GHz A53 + 4 x 1,8 GHz A53)

GPU PowerVR GE8320

4/6 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64/128 GB di memoria eMMC 5.1 espandibile via micro SD

di memoria eMMC 5.1 espandibile via micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 10W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, micro SD, mini-jack 3,5 mm

Fotocamera da 8 MP

Selfie camera da 5 MP

Speaker mono

Android 14 sotto forma di MIUI

