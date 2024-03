Il flop Microsoft Surface Duo rinascerà come pieghevole: ecco le immagini

Di tutti i nomi che hanno fatto parte della storia degli smartphone, Microsoft è uno dei più deludenti, avendo inanellato una serie di prodotti e scelte che l’ha portata a finire estromessa dal mercato. Negli ultimi anni ci ha riprovato con un Surface Duo che non ha incontrato i favori dell’utenza: voleva essere uno smartphone pieghevole senza esserlo veramente, affiancando due schermi tradizionali in un 2020 in cui iniziarono a debuttare i primi veri foldable. Da allora, la compagnia di Redmond è tornata a occuparsi principalmente del mondo PC come suo solito, ma la comparsa in rete di questo brevetto potrebbe averci rivelato una grossa novità.

Microsoft ha brevettato un vero smartphone pieghevole, che sia il prossimo Surface Duo?

Lo scorso 29 febbraio, presso l’ente statunitense USPTO è stato depositato da Microsoft un brevetto che descrive in tutto e per tutto uno smartphone pieghevole, con tanto di immagini che ne visualizzano le forme. Sparisce la cerniera centrale del Surface Duo, in favore di un display flessibile e di una cerniera posteriore protetta da un’apposita scocca, un design che richiama quello di tutti i modelli di questo genere, che siano Samsung, Huawei, OPPO o chi altro.

La descrizione del brevetto tocca anche e soprattutto la cerniera in questione, la cui piastra di copertura potrebbe regolarsi da sola durante il movimento di apertura e chiusura dello smartphone per far sì che si eviti l’ingresso di acqua e polvere così come rendere meno visibile la piega e rendere più sottile lo smartphone ed ergonomico.

Mesi fa, un noto leaker parlò della possibilità concreta che Microsoft lanciasse il suo primo pieghevole, e l’esistenza di questo brevetto parrebbe confermarne la tesi. Ma si sa, quando si parla di brevetti bisogna sempre prendere il tutto con le pinze, perché un prodotto brevettato può anche rimanere tale e non diventare un prodotto commerciale.

