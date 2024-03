HyperOS 1.0 Beta disponibile in Europa con Xiaomi.eu | Download (24.2.26)

Xiaomi ha ufficialmente dato via alla transizione da MIUI ad HyperOS, un cambiamento che prende vita anche sotto forma di HyperOS 1.0 Beta, adesso disponibile pure in Europa. Ufficialmente non lo sarebbe, ma come abbiamo imparato negli scorsi anni con la MIUI grazie al team Xiaomi.eu ciò diventa realtà. Il team di smanettoni europei si è prodigato per prendere il nuovo sistema operativo proprietario basato su Android ed effettuarne un porting per noi utenti occidentali.

Ultimo aggiornamento: 3 marzo

Xiaomi.eu rende disponibile anche in Europa il porting delle ROM HyperOS 1.0 Beta

Normalmente, infatti, il programma di beta testing HyperOS sarebbe disponibile esclusivamente in Cina, seppur ci aspettiamo che possa esserci anche un programma minore Mi Pilot per l’occidente. Ma è altamente probabile che le ROM HyperOS Beta cinesi siano più avanzate della controparte Global, pertanto i più curiosi saranno tentati di provarle per saggiare in anteprima le novità software di Xiaomi.

Proprio per questo, il lavoro svolto dal team Xiaomi.eu risulta particolarmente utile: farne un porting europeo significa rendere disponibili queste ROM Beta con l’aggiunta di lingua italiana, servizi Google pre-installati, la rimozione di tutto quel bloatware inutile fuori dalla Cina e ottimizzazioni varie.

ATTENZIONE: visto che stiamo parlando di ROM Beta, è bene ricordare che potrebbero presentare bug più o meno invalidanti, pertanto installatela a vostro rischio e pericolo.

Changelog

Sistema Ottimizzazione – Patch di sicurezza Android aggiornata a marzo 2024 [Xiaomi 13 Ultra] Correzione – I cursori del menu di accensione esteso non erano visibili [solo Xiaomi 14/14 Pro]

Impostazioni Correzione – Mancava l’impostazione “Lato centrale controllo interruttori”

Mi Doc Viewer Correzione – Finestre di dialogo cinesi rimosse Correzione – Rimosse le tinte scure nell’anteprima del documento



Modello Versione MIUI ROM Xiaomi 14 houji 24.2.26 Scarica Xiaomi 14 Pro shennong 24.2.26 Scarica Xiaomi 13 fuxi 24.2.26 Scarica Xiaomi 13 Pro nuwa 24.2.26 Scarica Xiaomi 13 Ultra ishtar 24.2.26 Scarica Xiaomi 12 cupid 24.2.26 Scarica Xiaomi 12 Pro zeus 24.2.26 Scarica Xiaomi 12T Pro (Redmi K50 Ultra) diting 24.2.26 Scarica Xiaomi 12S mayfly 24.2.26 Scarica Xiaomi 12S Pro unicorn 24.2.26 Scarica Xiaomi 12S Ultra thor 24.2.26 Scarica Redmi K60 (POCO F5 Pro) mondrian 24.2.26 Scarica Redmi K60 Pro socrates 24.2.26 Scarica POCO F4 GT (Redmi K50 Gaming) ingres 24.2.26 Scarica

Come installare HyperOS 1.0 Beta

Trattandosi di porting, le ROM HyperOS Beta pubblicate dal team Xiaomi.eu sono a tutti gli effetti delle custom ROM e vanno trattate in quanto tali. Questo significa la necessità di effettuare lo sblocco del bootloader dello smartphone su cui la si vuole installare e l’installazione tramite custom recovery TWRP.

Qualora fosse la prima installazione, dovrete necessarie formattare il telefono selezionando l’opzione Wipe/Format Data nel menu TWRP, dopodiché collegare lo smartphone al PC, copiare la ROM in memoria e poi avviarla selezionando Install e scegliendo il file copiato, infine riavviare.

Se invece state installando una nuova versione Beta, allora potete agire direttamente tramite l’app Updater: una volta scaricata la ROM sullo smartphone, bisogna cliccare su “Menu (…)”, selezionare la ROM ed avviare l’installazione.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le