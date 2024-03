Adesso è ufficiale: Epic Games Store arriverà su iOS e Android nel 2024

Nel corso dello State of Unreal tenuto in occasione della GDC di San Francisco, Epic ha ufficialmente annunciato l’arrivo del proprio store mobile sulle principali piattaforme, ovvero Android e iOS. Grazie al DMA, infatti, non ci sono più impedimenti per l’azienda di Tim Sweeney, che potrà finalmente proporre la propria idea di store multipiattaforma anche su smartphone e tablet.

Epic offrirà agli sviluppatori maggiori guadagni con uno store multipiattaforma

Crediti: Epic

Il nuovo Store di Epic Games proporrà agli sviluppatori l’88% dei guadagni sulle vendite, prendendo una commissione del solo 12%. Si tratta di una politica che ha guadagnato il favore degli sviluppatori anche su PC, dove lo store dell’azienda statunitense guadagna giorno dopo giorno sempre più popolarità. Si tratterà di un vero store multipiattaforma, ma per il momento non ci sono ancora date di lancio ufficiali se non un generico “2024“.

“Infine, condivideremo i nostri piani per portare Epic Games Store su iOS e Android nel corso dell’anno, consentendo a un numero maggiore di sviluppatori di godere delle nostre quote dei guadagni leader del settore e lanciando un vero store multipiattaforma pieno di giochi fantastici per tutti.” ha annunciato Epic nel suo comunicato stampa riepilogativo dello State of Unreal.

