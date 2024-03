DOOGEE DK10 è il rugged phone 5G definitivo, con tanto stile e potenza!

Quando si parda di smartphone ultra-resistenti, il brand cinese DOOGEE è sempre tra i nomi più quotati: parliamo di un marchio con anni di esperienza nel settore dei prodotti smart da outdoor, specializzato nella realizzazione di dispositivi dal rapporto qualità/prezzo sempre ottimo. La nuova aggiunta alla linea di rugged phone dell’azienda è DOOGEE DK10 5G, modello caratterizzato da uno stile elegante, materiali premium, funzioni avanzate e – ovviamente – un corpo votato alla massima resistenza!

DOOGEE DK10 5G debutta oggi: tutto sul nuovo rugged phone 5G tra specifiche, prezzo e offerte

Crediti: DOOGEE

Essere un dispositivo rugged, e quindi dotato di un corpo ultra-resistente ed un spirito votato all’avventura, non significa necessariamente non avere stile. E infatti il nuovo dispositivo targato DOOGEE presenta un look particolarmente elegante, con una grande attenzione all’estetica e ai materiali. La versione Black è caratterizzata da un pannello posteriore con texture in kevlar mentre la colorazione Green è dotata di una back cover con una porzione centrale in eco-pelle. Oltre ad avere un design stiloso, il nuovo DOOGEE DK10 5G introduce una novità inedita per il brand: il comparto fotografico è realizzato in collaborazione con Morpho, azienda specializzata in tecnologie di imaging, algoritmi AI e fotografia computazionale.

Crediti: DOOGEE

Lo smartphone è equipaggiato con una Quad Camera dotata di un sensore principale Samsung S5KGN1 da 50 MP accompagnato da una Night Vision Camera da 64 MP, un ultra-grandangolare e macro da 50 MP ed un teleobiettivo da 16 MP. Insomma, si tratta di un comparto completo a tutto tondo, in grado di adattarsi a molteplici tipologie di scatti. Frontalmente trova spazio una selfie camera da 50 MP.

Crediti: DOOGEE

DOOGEE DK10 5G offre un display AMOLED da 6,67″ con risoluzione 2.5K, refresh rate a 120 Hz e un vetro protettivo Gorilla Glass Victus. Ovviamente, trattandosi di un rugged phone, non mancano le certificazioni IP68, IP69K e quella di grado militare MIL-STD-810H. Ciò vuol dire che il dispositivo è resistente ad acqua, polvere, urti, cadute, graffi e temperature estreme. Il cuore del terminale è il chipset Dimensity 8020 di MediaTek, soluzione realizzata a 6 nm e accompagnata da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Lo spazio di archiviazione può essere esteso fino a 2 TB tramite micro SD ed è possibile beneficiare di 20 GB aggiuntivi di Virtual RAM. La batteria è un’unità da 5.150 mAh con ricarica rapida da 120W, wireless da 50W e supporto a quella inversa. Completano il pacchetto offerto dal dispositivo il WiFi 6, il GPS a doppia frequenza (L1 + L5), il supporto Dual SIM 5G, un lettore d’impronte digitali laterale, l’NFC, i controlli tramite smart gesture e un pulsante fisico personalizzabile.

Il nuovo DOOGEE DK10 5G porta un tocco di stile e tanta potenza dal sapore premium nel mondo dei rugged phone ed è disponibile all’acquisto su AliExpress (263€ con il codice 030DK10) e nello store ufficiale (in promozione con il coupon GIZDK10).

Contenuto realizzato in collaborazione con DOOGEE.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

