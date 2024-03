Acquista un dispositivo Samsung Galaxy e ricevi in regalo Tab S9 FE, Buds 2 Pro o Watch 6!

Arriva una promozione davvero imperdibile targata Samsung Store e vede protagonisti tutti i dispositivi top della serie Galaxy. Ecco come fare per ricevere in regalo Tab S9 FE, Buds 2 Pro oppure Watch 6: basta acquistare un modello Samsung Galaxy ed è anche possibile riscattare un codice sconto per risparmiare.

Nuova promo dallo store ufficiale Samsung: ecco come ricevere in regalo Galaxy Tab S9 FE, Buds 2 Pro oppure Watch 6

Crediti: Samsung

Il funzionamento della promozione è davvero semplice: di seguito trovi tutti i passaggi da fare per ottenere il regalo. Inoltre per tutti i tuoi acquisti basta utilizzare il codice “GALAXY4U” per ottenere uno sconto (il prezzo finale cambia in base al dispositivo selezionato). Scegli un dispositivo Samsung Galaxy sullo store ufficiale (sono validi gli ultimi modelli top del brand) e ricevi in regalo il tablet Tab S9 FE, Buds 2 Pro o l’indossabile Watch 6: il prodotto gratis varia in base all’acquisto.

Per partecipare all’iniziativa basta effettuare l’acquisto dal 1 marzo al 17 marzo 2024 e poi registrare il prodotto su Samsung Members (entro il 16 aprile oppure entro il 15 aprile nel caso di S24/S24+). Ora non resta che attendere: riceverai in regalo Galaxy Tab S9 FE WiFi, Buds 2 Pro oppure Galaxy Watch 6 (40 mm, BT) entro 180 giorni dalla data dell’e-mail di validazione).

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le