Amazon, brutte notizie: i clienti avranno meno giorni per fare il reso

Se utilizzate Amazon per effettuare i vostri acquisti, che si tratti di smartphone, tablet, computer, fotocamere, router, console e quant’altro, sappiate che a breve avrete meno giorni per fare il reso. Per molti consumatori, il principale vantaggio del colosso di Jeff Bezos è proprio la sua politica dei resi, solitamente molto elastica se confrontata a quelli di altri negozi digitali e non. Fra poco, però, coloro che saranno indecisi sull’acquisto effettuato e valuteranno se rimandarlo indietro o meno avranno meno tempo a disposizione per farlo.

Amazon diminuisce il periodo utile per fare il reso sugli acquisti d’elettronica

La legge europea e italiana prevede che, in caso di acquisti effettuati online, il cliente abbia a disposizione 14 giorni dalla consegna per fare il reso, senza dover fornire alcuna motivazione al negozio. Nel caso di Amazon, la compagnia ha deciso di alzare questa soglia a 30 giorni, fattore che l’ha resa ovviamente molto allettante agli occhi dei consumatori. Tuttavia, Amazon ha fatto sapere che chi effettuerà acquisti di prodotti elettronici avrà 14 giorni per fare il reso, novità che riguarderà le seguenti categorie:

Fotocamera

Elettronica

Forniture per Ufficio

Computer

Wireless

Videogiochi

Musica e video/DVD

Dall’elenco sono invece esclusi i prodotti a marchio Amazon e Amazon Renewed, su cui rimarrà il periodo di 30 giorni. In caso contrario, il cliente avrà 14 giorni per cambiare idea sull’acquisto, indipendentemente dal canale d’acquisto ergo anche per prodotti venduti e spediti da Amazon. In caso di venditori di terze parti, sarà loro discrezione decidere se aderire ai 14 giorni o se offrire un periodo di reso più esteso.

Il cambiamento avrà effetto dal 25 marzo 2024: per permettere una transizione “morbida”, l’azienda ha aggiunto che i suoi clienti potranno richiedere il reso fra il 25 marzo e il 25 aprile sempre in un lasso di 30 giorni, pertanto dal 25 aprile 2024 verrà abbassato a 14 giorni in maniera definitiva. La notizia arriva da Amazon Germania, più precisamente dal forum tedesco, perciò non è dato ancora sapere se e quando questo cambio verrà esteso anche ad Amazon Italia: aggiorneremo l’articolo non appena ne sapremo di più.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le