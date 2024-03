Il chip M3 mostra i muscoli anche su MacBook Air: ecco i primi benchmark

Annunciato soltanto poche ore fa, il nuovo MacBook Air con chip M3 di Apple non arriverà sul mercato prima della fine della settimana, ma grazie ad un leak possiamo già dare un piccolo sguardo a quelle che saranno le prestazioni del nuovo laptop di Cupertino. Su una nota piattaforma di benchmarking, infatti, sono apparse le prime informazioni su quello che potrebbe diventare il PC best-seller della compagnia.

Il chip M3 è fenomenale anche a bordo del nuovo MacBook Air

Crediti: GeekBench

Su Geekbench, una delle piattaforme più popolari per il testing e il benchmarking dei nuovi dispositivi digitali come smartphone e PC, sono apparse le prime informazioni sul nuovo MacBook Air con chip M3. Il benchmark mostra come il laptop di Apple (con memoria unificata a 16 GB) sia riuscito ad ottenere un punteggio di 3.157 nel test single-core e 12.020 nel test multi-core.

Siamo difronte, quindi, ad un aumento delle prestazioni di circa il 20% rispetto al modello precedente: il MacBook Air con chip M2, infatti, era stato in grado di ottenere un punteggio di 2.610 nel test single-core e 10.120 nel test multi-core con la medesima configurazione di RAM. Un risultato davvero niente male che mostra i progressi effettuati da Apple nello sviluppo delle sue tecnologie proprietarie.

