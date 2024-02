WhatsApp: adesso il supporto risponde con l’AI

Il tempo degli operatori che forniscono supporto tecnico all’interno delle app sembra essere arrivato al termine anche per WhatsApp, che schiera in campo la sua intelligenza artificiale per rispondere alle domande degli utenti in difficoltà. Con un nuovo aggiornamento, infatti, nella pagina “Contattaci” è apparso un nuovo disclaimer che suggerisce l’opportunità di essere assistiti da una AI.

Il supporto di WhatsApp adesso risponde con l’intelligenza artificiale

Crediti: WaBetaInfo

Con la versione 24.3.10.71 Beta di WhatsApp per iOS, infatti, al di sotto del form per la richiesta di assistenza nella pagina “Contattaci” è apparsa una nuova postilla che segnala all’utente che i messaggi di risposta alle proprie domande potrebbero essere generate tramite una intelligenza artificiale generativa.

“I messaggi dal Supporto di WhatsApp potrebbero essere generati da un’AI utilizzando una tecnologia sicura di Meta” si legge tra le note della pagina. Le richieste più semplici (si presuppone), quindi potrebbero essere gestite direttamente da un chatbot addestrato sulla materia, in modo da scomodare gli operatori umani solo in caso di problematiche più grandi.

Al momento la nuova postilla è disponibile soltanto nella versione beta, ma non è possibile escludere che Meta stia già utilizzando l’intelligenza artificiale per rispondere alla richieste degli utenti in difficoltà.

