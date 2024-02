ChatGPT adesso si “ricorda” degli utenti: aggiunti Memory e nuovi controlli

OpenAI ha pubblicato in queste ore un nuovo aggiornamento per ChatGPT che permette di arricchire le capacità del chatbot con intelligenza artificiale e di semplificare e velocizzare le conversazioni grazie ad un set di informazioni che l’AI potrà sempre ricordare. Con questa nuova patch, infatti, ChatGPT guadagna la funzione Memory, oltre alla possibilità di creare delle chat temporanee.

Ricordi e chat temporanee: il nuovo aggiornamento di ChatGPT

Crediti: OpenAI

Con questa nuova funzione ChatGPT può ricordare i particolari dell’interlocutore con cui sta conversando, ovviamente tramite informazioni sempre e solo fornite dall’utente. Per velocizzare l’ottenimento di informazioni e risultati, per esempio, potremo far ricordare al chatbot il nome dei figli o degli animali domestici, i propri interessi, oppure gli scopi principali per cui si utilizza il servizio di intelligenza artificiale generativa.

L’utente sarà sempre in controllo dei ricordi di ChatGPT, che potranno essere rimossi ed aggiunti a proprio piacimento. Memory potrà essere sfruttato anche nelle chat con i GPT personalizzati, mentre i ricordi potranno essere esclusi nelle chat temporanee, nel caso in cui si abbia bisogno di una conversazione “pulita” con il chatbot.

