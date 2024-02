Echo Hub arriva in Italia: disponibile da oggi su Amazon

Amazon ha annunciato oggi l’arrivo in Italia di Echo Hub, il dispositivo per il controllo della casa intelligente con schermo da 8″. Approdato negli Stati Uniti nei mesi scorsi, questo nuovo dispositivo con Alexa integrata permette di avere una panoramica a 360 gradi di tutti i dispositivi smart collegati al proprio ecosistema domotico, proponendo una plancia con tutte le opzioni necessarie al controllo della smart home.

La domotica sul grande schermo: Echo Hub approda finalmente in Italia

Crediti: Amazon

Il punto di forza del nuovo Echo Hub di Amazon è sicuramente l’estrema versatilità e compatibilità con migliaia di dispositivi per la domotica. Questo hub, infatti, è dotato di connettività Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Matter e Threads, proponendosi proprio come cuore pulsante della propria casa intelligente. Con tutti questi protocolli supportati, infatti, non più di 10.000 i dispositivi che possono essere connessi, includendo anche: videocamere, luci, serrature, prese di corrente, termostati e tanto altro ancora.

Echo Hub permette anche di attivare e disattivare con facilità gli allarmi del sistema di sicurezza Ring, mentre è estremamente semplice da installare grazie alla compatibilità con qualsiasi presa di corrente. Ovviamente, come ogni Echo, è possibile anche riprodurre la propria musica preferita, assicurandosi di tutelare la propria privacy con gli switch che permettono di disattivare i microfoni.

Il nuovo Echo Hub è disponibile da oggi su Amazon Italia al prezzo di 199.99€ con spedizione gratuita Prime.

