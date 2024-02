L’AI generativa di Adobe Firefly arriva anche su Apple Vision Pro

Adobe ha annunciato l’intenzione di supportare il nuovo visore per la realtà mista di Apple portando ben due tra le più apprezzate applicazioni della suite su Vision Pro in versione nativa. Con un comunicato stampa, infatti, il colosso statunitense ha mostrato le prime immagini di Lightroom e Firefly in azione nello spazio virtuale realizzato dalla compagnia di Cupertino.

Lightroom e Firefly saranno disponibili su Vision Pro come app native

Crediti: Adobe

Per la prima volta, grazie proprio ad Apple Vision Pro, l’intelligenza artificiale di Adobe Firefly sarà disponibile sottoforma di applicazione: l’interfaccia grafica e l’esperienza utente saranno molto simili a quelle della web app, ma le immagini potranno essere create con l’AI direttamente nello spazio virtuale del visore per la realtà aumenta, in modo da osservarle addirittura a 360 gradi.

Su Vision Pro arriverà anche Lightroom, come annunciato lo scorso giugno proprio da Apple: in questo caso avremo un’esperienza più simile all’app per iPad, con un’interfaccia più chiara e semplificata per favorire la navigazione all’interno dei menu con le gesture tipiche della realtà virtuale. Adobe purtroppo non ha confermato se le app saranno disponibili subito al lancio del nuovo prodotto di Apple oppure se bisognerà aspettare ancora qualche settimana.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le