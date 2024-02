Google Bard può finalmente generare anche le immagini

Sembra che Google sia finalmente riuscita a riportarsi in pari con ChatGPT, grazie all’ultimo aggiornamento arrivato in questi giorni per Bard. Il chatbot con intelligenza artificiale sviluppato a Mountain View, infatti, è finalmente in grado di generare immagini da una semplice indicazione testuale grazie all’integrazione con il modello text-to-image Imagen 2.

Google Bard genera immagini con Imagen 2: la sfida a ChatGPT e DALL-E 3 è aperta

Crediti: HGS

Google Bard, adesso alimentato dal modello di linguaggio Gemini Pro, con il nuovo aggiornamento è finalmente in grado di offrire le stesse funzionalità messe sul piatto da ChatGPT. All’inizio si pensava potesse essere Gemini Ultra a consentire l’elaborazione delle immagini, ma almeno nella versione gratuita sarà Imagen 2 a convertire le richieste degli utenti in arte. Per il momento, però, questa funzione è disponibile solo in lingua inglese.

Con questa nuova integrazione, Google ha lanciato anche uno strumento chiamato ImageFX che permette agli utenti di testare l’intelligenza artificiale generativa creando nuove immagini da semplici prompt testuali. Tutte le foto generate in questo modo saranno marcate dal SynthID, che permette di identificare rapidamente le immagini create con l’AI.

