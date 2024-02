Google Bard diventa Gemini: spunta la data del rebrand

Aggiornamento 05/02: sembra che il rebrand per Google Bard sia davvero imminente, con nuove informazioni che arrivano in rete ogni ora, tra cui anche il nuovo dominio per raggiungere il servizio e la possibile data di lancio. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

In occasione dell’evento di presentazione di Pixel 8, Google ha annunciato l’arrivo di una nuova versione potenziata di Assistant che avrebbe preso il nome di Assistant with Bard. Il nome del nuovo assistente vocale, tuttavia, potrebbe essere sostituito da una versione più semplice che andrebbe ad eliminare tutti i riferimenti al passato, proiettando il nuovo servizio direttamente nell’era dell’AI.

Assistant con Bard potrebbe diventare semplicemente “Bard”

Crediti: 9to5Google

Analizzando il file APK della versione 15.2 dell’app di Google, gli esperti di 9to5Google hanno scovato nuovi riferimenti a quello che potrebbe essere il nome definitivo del nuovo assistente vocale della compagnia di Mountain View. Niente Assistant o Assistant con Bard, il nuovo servizio con intelligenza artificiale si potrebbe chiamare semplicemente Bard, eliminando i riferimenti al passato ed unificando l’esperienza d’uso con l’attuale chatbot con AI di Google.

Chi invece non vorrà utilizzare l’intelligenza artificiale, potrà continuare ad usufruire della versione “classica”, che manterrà il nome di Google Assistant. In questo caso, infatti, sono stati eliminati tutti i riferimenti alla parola “classico/a“, con il termine Assistant che sarà relegato soltanto alla versione precedente del servizio.

Non ci resta che attendere annunci ufficiali di parte di Google, che potrebbe lanciare il nuovo assistente Bard già nelle prossime settimane.

Aggiornamento 30/01: niente Bard o Assistant, il nome sarà Gemini?

Crediti: 9to5Google

Analizzando il file APK dell’ultimo aggiornamento (15.4.31.29), gli esperti di 9to5Google hanno scoperto che la compagnia di Mountain View sembrerebbe essere ancora indecisa sul nome da dare alla nuova versione dell’assistente vocale. Dopo aver visto come Assistant con Bard avrebbe potuto lasciare spazio al più semplice Bard, con l’ultima versione sembra che Google abbia intenzione di chiamare il nuovo assistente Gemini.

Con questa mossa di darebbe risalto al nome del LLM che alimenterà Bard Advanced con il modello Ultra, ma nei file è stato scovato anche il nome Gemini Advanced, chiaro segno di un rebrand tutto in divenire.

Aggiornamento 02/02: tutti i servizi di Bard cambieranno nome in Gemini?

Crediti: Dyaln Roussel

Google potrebbe aver intenzione di rinominare tutti i servizi collegati a Bard in Gemini, stando alle ultime indiscrezioni trapelate sui social. L’insider Dylan Roussel, infatti, ha mostrato in anteprima l’immagine della trasformazione di Bard in Gemini, con tanto di nuovo logo che riprende la stella del precedente brand.

Il motivo potrebbe celarsi dietro una reputazione non proprio rosea di Bard: nei primi mesi di vita, infatti, l’intelligenza artificiale di Google si è dimostrata molto più debole rispetto ai competitor, commettendo addirittura errori già in fase di presentazione. La trasformazione in Gemini, quindi, potrebbe segnare l’inizio di un nuovo corso per l’AI realizzata a Mountain View, grazie ad un LLM molto più potente rispetto al passato.

Google Gemini: il rebrand è imminente?

Crediti: Dylan Roussel

Grazie ad un nuovo leak emerso in rete nelle ultime ore, potremmo finalmente segnare sul calendario una data per il possibile rebrand di Google Bard. Stando alle informazioni pubblicate dall’insider Dylan Roussel, il nuovo Google Gemini sarà lanciato il prossimo 7 febbraio, con tanto di applicazione mobile ufficiale. Le solite limitazioni, tuttavia, potrebbero impedire alla nuova app di arrivare in Europa, almeno per il momento. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le