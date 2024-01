Vodafone Down (anche ho mobile): impossibile ricevere ed effettuare chiamate | 18 gennaio

Vodafone Down in Italia oggi, 18 gennaio, con tante segnalazioni da parte degli utenti nelle ultime ore. Sembra che ci siano problemi con la rete mobile dell’operatore rosso, addirittura con l’impossibilità di effettuare e ricevere chiamate. Ecco che cosa sta succedendo e quali sono i difetti individuati.

Vodafone & ho Mobile Down oggi, 18 gennaio: che cosa sta succedendo alla rete mobile e quali sono i problemi riscontrati

Le segnalazioni per Vodafone Down aumentano a vista d’occhio: secondo quanto riportato dagli utenti su Downdetector, sembra che oggi (18 gennaio) sia impossibile effettuare e ricevere chiamate tramite la rete mobile dell’operatore. Quando si prova ad effettuare una telefonata il dispositivo restituisce il messaggio di “Errore di chiamata”; per quanto riguarda gli utenti che provano a ricevere telefonate, questa non risulta proprio inoltrata (o in alcuni casi risultato vari squilli e poi il nulla).

Come si evince dalla mappa delle segnalazioni al momento i problemi risultano in varie zone: Napoli, Roma, Perugia, Milano, Torino, Venezia, ma anche in varie aree del sud e le isole. Probabilmente con l’aumentare delle segnalazioni la mappa tenderà a tingersi di rosso in modo più fitto. Al momento non vi è alcuna comunicazione da parte di Vodafone e non è dato di sapere quale sia la causa del problema. Inoltre anche Ho Mobile risulta down: si riscontrano infatti le stesse problematiche della rete principale (ricordiamo che Ho è l’operatore virtuale del gruppo Vodafone).

Restiamo in attesa di saperne di più: nel frattempo fateci sapere se anche voi state riscontrando questi malfunzionamenti su rete Vodafone (e anche l’area interessata).

