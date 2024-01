Android 14 arriva su Sony Xperia 1 V, 5 V e 10 V: tutte le novità

Aggiornamento 05/01: l’aggiornamento arriva anche su Xperia 5 V, trovate i dettagli nell’articolo.

I produttori di smartphone parti stanno accelerando con il rilascio di Android 14 sui propri dispositivi, con Sony che lancia oggi la nuova versione del sistema operativo per Xperia 1 V, 5 V e 10 V. Le novità, purtroppo, non sono tantissime ma aiuteranno sicuramente gli utenti a scattare foto migliori e a registrare filmati in modo ancora più professionale.

Sony aggiorna Xperia 1 V, 5 V e 10 V ad Android 14: ecco quali sono le novità

Crediti: Sony

Con un annuncio piuttosto sibillino, Sony ha comunicato l’inizio del roll-out dell’aggiornamento ad Android 14 per Xperia 1 V, 5 V e 10 V. Il nuovo update di sistema sembra già essere disponibile per i dispositivi europei e britannici, mentre il resto del mondo dovrà attendere ancora qualche giorno prima di sfruttare le novità del nuovo OS di Google. Novità che, tuttavia, sono piuttosto limitate: oltre al chiaro aggiornamento del sistema operativo dietro le quinte, Sony ha deciso di introdurre su 1 V e 10 V due novità già presenti su Xperia 5 V: la rinnovata modalità bokeh e l’app Video Creator.

La nuova e migliorata modalità bokeh promette di elevare la qualità delle foto ritratto avvicinandole a quelle scattate con fotocamere professionali. Questa nuova funzionalità permette di ridurre la messa a fuoco dello sfondo per enfatizzare gli oggetti in primo piano per un effetto più artistico. La modalità bokeh è inoltre disponibile anche con obiettivi da 24 o 48 millimetri. Video Creator, invece, è una nuova app che permette facilmente la creazione e la modifica di filmati brevi, adatti in particolar modo alle piattaforme social. L’app permette di mettere in sequenza una serie di brevi clip con la possibilità di aggiungere musica ed effetti grazie all’Auto Edit.

