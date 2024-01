Google come OpenAI: il “vero” Bard sarà a pagamento

Oggi più che mai, siamo in un’epoca in cui nulla è più veramente gratis su internet, e Google Bard Advanced ne è l’ennesima riprova. Se una volta le Big Tech erano solite offrire tutto in forma gratuita in cambio della profilazione degli utenti, l’attuale trend è invece quello di usare la versione gratuita per “ingolosire” gli utenti e dirottarli verso quella a pagamento. Lo abbiamo visto con OpenAI, con un ChatGPT dai pieni poteri solo sotto abbonamento, e lo vedremo a breve anche con la controparte di Big G.

Google Bard: ci sarà una versione Advanced della piattaforma AI, e sarà a pagamento

2. Bard Advanced with Google One.



Google will allow you to get 3 months of "Bard Advanced" on them, through Google One.



Bard Advanced will use Gemini Ultra. pic.twitter.com/IqDWkpMDUg — Dylan Roussel (@evowizz) January 4, 2024

I leak postati su X (ex Twitter) non sembrano lasciare spazio ai dubbi: Bard Advanced sarà disponibile tramite l’abbonamento a Google One, che fra i vantaggi attuali comprende 100/200 GB/2 TB di cloud, editing di foto e video con la Gomma Magica, videochiamate migliori con Workspace Premium, più strumenti in Calendario, assistenza dedicata, VPN e altro ancora.

Come confermato tempo addietro da Google, Bard Advanced si basa su Gemini Ultra, cioè la versione più avanzata del suo modello LLM (Large Language Model), che rispetto a quella Gemini Pro di Bard standard vanta “capacità matematiche e di ragionamento più avanzate“. Inoltre, i leak menzionano anche la feature con nome in codice Motoko, che apparentemente dovrebbe permettere agli utenti di creare bot personalizzati come accade con ChatGPT.

Allo stato attuale, Google One ha i seguenti prezzi in Italia: 1,99€ per il piano Basic, 2,99€ per quello Standard e 9,99€ per quello Premium. Tuttavia, non è da escludere che l’aggiunta di Bard Advanced fra i suoi vantaggi potrebbe comportare un innalzamento dei prezzi.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le