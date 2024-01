Realme UI 5.0 e Android 14: 4 modelli si aggiornano in Italia

Il rilascio della Realme UI 5.0 su base Android 14 non sta avvenendo in maniera particolarmente celere in Italia, ma se siete proprietari di smartphone Realme sappiate che sta partendo in questi giorni. La community italiana sta infatti iniziando a segnalare il roll-out via OTA dei primi aggiornamenti su alcuni dei modelli presenti in commercio: vediamo di quali si tratta e quali sono le novità.

L’aggiornamento Realme UI 5.0 e Android 14 sta arrivando anche in Italia: ecco su quali modelli

Sulla base delle segnalazioni apparse sui social, i modelli coinvolti dal rilascio OTA sono quattro: Realme GT Neo 3 (RMX3561_14.0.0.93(SP01EX01)), GT Neo 3T (RMX3371_14.0.0.130(EX01)), GT 2 Pro (RMX3301_14.0.0.210(EX01)) e 11 Pro+ (RMX3741_14.0.0.92(EX01)). Come ogni major update di turno, anche in questo caso potrebbe star avvenendo con rilascio graduale, pertanto se non vi fosse ancora arrivato dovrete attendere la sua notifica. Vi lasciamo con il changelog completo:

Design aggiornato Stile di colore rinfrescante, delicato e più chiaro per un’esperienza visiva più confortevole. Aggiunte nuovi suonerie e rielaborati i suoni delle notifiche di sistema. Migliorate le animazioni di sistema per transizioni ancora più fluide.

Sicurezza e privacy migliorate

Gestione migliorata delle autorizzazioni relative a foto e video per un accesso più sicuro alle app.

Ottimizzazione delle prestazioni Stabilità del sistema migliorata, avvio delle app più rapido e animazioni più fluide.

Miglioramenti del sistema Elenco ampliato delle app supportate per App Cloner. Impostazioni di Media Output nel Centro di controllo per un utilizzo a lungo termine.

Servizi onnipresenti Aggiunto Car+, può trasmettere direttamente lo schermo al sistema dell’auto per l’uso, fornendo servizi smart cross-end negli scenari di guida. Ottimizza l’esperienza di sincronizzazione cross-end del workbench portatile per migliorare l’efficienza dell’ufficio. Ottimizza il riconoscimento del testo e aggiungi il supporto per il riconoscimento del testo scritto a mano in alcune lingue. Ottimizza il trasferimento dei telefoni cellulari, verifica rapidamente i nuovi telefoni e migra rapidamente i dati del dispositivo



