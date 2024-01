Il fai-da-te è ancora più semplice con la pistola saldatrice per plastica a meno di 20€

Il mondo dei fai-da-te ha tantissime sfaccettature e modi sempre diversi di effettuare nuove creazioni oppure piccole riparazioni. Gli strumenti giusti, però, sono sempre fondamentali come per esempio una pistola saldatrice per plastica in grado di applicare delle spillette a caldo che tengano insieme l’oggetto su cui si intende effettuare una riparazione manuale. Grazie a Cafago, oggi è possibile portarne a casa uno ad un prezzo inferiore ai 20€!

Questa pistola saldatrice aggiusta anche le ammaccature dei paraurti per soli 18.29€!

Crediti: Cafago

Questa pistola saldatrice per plastica utilizza una potenza di ben 70W per fondere la plastica ed applicare delle graffette di metallo (incluse anche nella confezione) che possano riunire due o più pezzi rotti. Il dispositivo è in grado di trattare il 98% delle plastiche presenti sul mercato ed è particolarmente utile anche nella riparazione delle carrozzerie di auto, moto e motorini.

La temperatura massima raggiunta è di 400°, con la pistola che inizia a riscaldarsi ed è pronta all’uso in appena 3 secondi. La luce a LED posizionata frontalmente, inoltre, consente di illuminare al meglio la zona da fondere in modo da poter utilizzare il dispositivo anche in condizioni di scarsa luminosità.

La pistola saldatrice per plastica è disponibile al prezzo di 18.29€ grazie all’offerta lampo di Cafago che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita.

