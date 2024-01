Ultenic AC1 è l’aspirapolvere 2 in 1 per una casa sempre pulita a soli 153€

È tempo di regali: il mese di dicembre è il momento perfetto per farsi un dono in salsa tech, anche per quanto riguarda la pulizia della casa. Hai sempre desiderato di provare un lavapavimenti e di mettere da parte secchio e stracci? Allora quest’occasione fa al caso tuo: Ultenic AC1 è l’aspirapolvere senza fili e lavapavimenti con tanta potenza ed un prezzo super conveniente!

Ultenic AC1: le migliori occasioni del momento, in offerta lampo o con codice sconto

La lavapavimenti Ultenic AC1 è una delle soluzioni recenti del brand cinese in fatto di pulizie e cura delle superfici di casa: si tratta di un vacuum cleaner con funzione di lavaggio, un modello dotato di una potenza di aspirazione di 15.000 PA, fino a 45 minuti d’autonomia, un pratico display LED ed un assistente vocale come supporto durante l’utilizzo del prodotto. Ovviamente non manca il sistema di autopulizia, fondamentale per rimuovere lo sporco dalle spazzole senza la minima fatica! Infine, grazie al capiente serbatoio da 1 litro è possibile lavare i pavimenti di tutta la casa in una volta sola.

L’aspirapolvere e lavapavimenti senza fili Ultenic AC1 è disponibile in offerta lampo (quindi non è necessario inserire alcun codice sconto) su Banggood; presente all’appello anche la spedizione gratis, direttamente dai magazzini europei dello store. Il prezzo è di soli 153€: affrettatevi perché si tratta di un’occasione da cogliere al volo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

