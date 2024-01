SOUNARC M1 è perfetto per le serate karaoke: speaker Bluetooth e 2 microfoni a 39€!

Appassionati di karaoke, questo è il dispositivo che fa al caso vostro. SOUNARC M1 è lo speaker Bluetooth tutto potenza, con tanto di due microfoni wireless inclusi: il prezzo scende a 39€ con il nuovo codice sconto di Geekbuying e c’è anche la spedizione gratis dall’Europa. Metti le tue basi preferite e via: la festa comincia in un attimo!

Codice sconto SOUNARC M1: lo speaker Bluetooth con due microfoni è l’ideale per le serate karaoke

Crediti: SOUNARC

In termini di potenza, SOUNARC M1 non fa una piega: lo speaker Bluetooth è una soluzione da 80W ed è anche possibile collegare insieme due modelli per un effetto stereo ed una capacità totale di ben 160W. Il dispositivo è certificato IPX6 e non teme polvere e acqua; inoltre funge anche da Power Bank grazie alla ricarica inversa ed ospita una capiente batteria da 8.000 mAh, per un’autonomia di circa 18 ore con una singola carica. L’altoparlante è dotato non solo della connettività BT ma anche di un ingresso Aux e di una porta per inserire schedine di memoria. Come anticipato in apertura sono presenti 2 microfoni senza fili, ognuno con una batteria da 1.800 mAh (per circa 3 ore di autonomia).

Crediti: SOUNARC

Lo speaker Bluetooth per il karaoke SOUNARC M1 è in offerta con codice sconto su Geekbuying: il prezzo è di 39€ con 2 microfoni wireless inclusi e la spedizione gratis direttamente dall’Europa! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

