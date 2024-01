Android 14 QPR2 Beta 3.1 disponibile da oggi: tutte le novità

A due settimane dal lancio della beta 3 di Android 14 QPR2, Google pubblica un nuovo aggiornamento minore il cui compito sembra essere quello di rendere la vita più agevole agli utenti risolvendo una grande quantità di bug segnalati negli ultimi mesi. Le novità non sono molte, ma saranno sicuramente apprezzate da chi sta attualmente testando il nuovo aggiornamento del sistema operativo mobile.

Una marea di bugfix grazie ad Android 14 QPR2 Beta 3.1

L’aggiornamento Beta 3.1 per Android 14 QPR2 si occupa di risolvere una serie di problematiche e bug riscontrati dagli utenti nelle ultime settimane. In qualità di aggiornamento minore, tuttavia, questa nuova patch non introduce nuove funzioni oppure caratteristiche peculiari. Il lancio ufficiale di QPR2 non dovrebbe essere ormai tanto lontano: di seguito trovate il changelog completo.

Risolto un problema che impediva l’apertura di sovrapposizioni come il Game Dashboard quando il dispositivo era in modalità landscape.

Risolto un problema in cui il dispositivo talvolta non riusciva a sbloccarsi se la modalità display sempre attivo era abilitata e l’utente cercava di utilizzare l’impronta digitale per sbloccare il dispositivo.

Risolto un problema in cui l’altezza del dialogo delle Impostazioni rapide che elenca i dispositivi Bluetooth si espandeva a volte in modo imprevisto.

Risolto un problema in cui il motore di ricerca predefinito per il dispositivo veniva a volte impostato sul provider errato dopo il ripristino dei dati del dispositivo da un backup cloud.

Risolto un problema in cui l’area di visualizzazione delle Impostazioni rapide non si aggiornava correttamente dopo aver modificato la dimensione del display di sistema nelle impostazioni di accessibilità.

Risolto un problema che a volte causava una qualità audio degradata durante le chiamate o la registrazione utilizzando il microfono.

Risolto un problema che a volte impediva a un utente di modificare le impostazioni della tastiera del dispositivo.

Risolto un problema che causava la mancanza di alcune traduzioni per diverse lingue.

Ho risolto un problema in cui le icone del profilo professionale non venivano mostrate per le app aziendali quando il profilo aziendale era in pausa. Risolto un problema che causava il rendering incorretto di alcuni shaders.

Risolto un problema in cui le icone venivano a volte ridimensionate in modo errato quando si entrava in modalità picture-in-picture mentre il dispositivo era ruotato.

Risolto un problema per i dispositivi pieghevoli in cui il launcher era a volte vuoto se il dispositivo era bloccato mentre era aperto e poi sbloccato dopo che il dispositivo era stato piegato.

Risolto un problema per i dispositivi pieghevoli in cui, dopo aver piegato o aperto il dispositivo e aver quindi avviato una coppia di app già aperte in modalità schermo diviso, il divisore dell’app smetteva di rispondere ai comandi touch.

Risolto un problema per i dispositivi tablet che a volte causava un breve lampeggio di uno schermo grigio quando si ignoravano alcune attività sullo schermo.

Risolto un problema per i dispositivi tablet che causava la riduzione delle dimensioni dei target touch per le icone della barra delle applicazioni e i pulsanti di navigazione.

Risolto vari problemi che influivano sulla stabilità di sistema, prestazioni, connettività, fotocamera e accessibilità.

Per effettuare l’aggiornamento non dovrete far altro che recarvi nelle impostazioni di sistema del vostro smartphone Pixel compatibile ed iscritto al Beta Program di Android 14 per ricevere la nuova patch.

