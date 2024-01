“Più deludente di iPhone”: al presidente di Samsung non piace S24

A voi piace la nuova serie Samsung Galaxy S24? In caso affermativo, sappiate che il vostro parere non è in linea con quello di Lee Jae-Yong, nientepopodimeno che il presidente di Samsung in persona. Esatto, quello che rischia di finire in carcere per molti anni a causa delle accuse di corruzione. Le voci di corridoio affermano che, in occasione di una recente riunione interna con i dipendenti della compagnia, egli si sarebbe pronunciato in maniera piuttosto negativo sulla nuova famiglia S24.

Il presidente di Samsung non sarebbe soddisfatto della serie Galaxy S24

Se si confrontano Samsung Galaxy S24 ed S24+ con i rispettivi predecessori, cioè S23 ed S23+, le novità hardware sono piuttosto risicate, se non del tutto assenti come nel caso della fotocamera; va meglio con S24 Ultra, che rispetto ad S23 Ultra è più resistente e ha uno schermo più performante. Per l’intera serie S24, le novità si focalizzano sul software, con ben 7 anni di aggiornamenti e tante funzionalità AI.

Evidentemente ciò non basta per Lee Jae-Yong, che ai suoi dipendenti ha affermato che “gli smartphone Galaxy sono più deludenti dell’iPhone” durante un confronto con la competizione. Non vengono dati molti dettagli in merito, ma si vocifera che al presidente non vada giù la strategia di aggiornamenti incrementali che la sua compagnia attua da qualche anno a questa parte.

E chissà che questo non comporti cambiamenti per il futuro della serie Samsung Galaxy. Sulla base delle indiscrezioni finora trapelate, Samsung Galaxy S25 dovrebbe sfoggiare uno dei primissimi SoC a 3 nm mentre S25 Ultra il primo sensore da 1″.

