Samsung Galaxy Book 4 Pro, Pro 360 e Ultra ufficiali: mai così convertibili

Curiosi di scoprire quali sono le novità portate sul piatto dalla nuova serie di notebook Samsung Galaxy Book 4 Pro, 360 Pro e Ultra? Se sì, allora sappiate che i nuovi modelli della gamma di convertibili sono stati presentati ufficialmente, pertanto possiamo scoprirne immagini, specifiche e prezzi, confermando quanto trapelato nelle scorse settimane.

Samsung Galaxy Book 4 ufficiali: tutte le novità per il mercato dei convertibili

Crediti: Samsung

La famiglia di laptop Samsung Galaxy è composta da tre modelli: Samsung Galaxy Book 4 Pro, Book 4 360 Pro e Book 4 Ultra. Nonostante il modello “360” sia l’unico vero convertibile, usabile sia in modalità notebook che in quelle tablet e “a tenda”, tutti i nuovi modelli sono stati dotati di un display touch.

Samsung Galaxy Book 4 Pro è disponibile in due varianti, da 14″ e 16″ QHD (2.880 x 1.800 pixel) in 16:10, Dynamic AMOLED 2X con refresh rate variabile a 48-120 Hz, luminosità a 400 nits con Vision Booster e copertura DCI-P3 del 120%. A seconda della versione, la piattaforma è Intel Core Ultra 5 o Ultra 7, con GPU Intel Arc e 16/32 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di SSD PCIe NVMe. Non mancano tastiera retroilluminata (con tastierino numerico sul 16″), Windows 11, speaker AKG Quad con Dolby Atmos, due microfoni, reparto I/O con 2 porte Thunderbolt 4, USB-A 3.2, HDMI 2.1, slot microSD, ingresso mini-jack, webcam 2 MP, ricarica a 65W e connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3.

Samsung Galaxy Book 4 360 Pro ha un unico schermo da 16″ con cerniera a 360° per poter essere convertito nelle succitate modalità. Le specifiche rimangono immutate da Galaxy Book 4 Pro nella sua variante da 16″. A cambiare è l’aggiunta della S Pen, utile per usare il dispositivo per prendere appunti, scrivere e disegnare.

Samsung Galaxy Book 4 Ultra è il modello più premium, dotato anch’esso di pannello touch da 16″; rispetto agli altri, ha una configurazione di fascia superiore con Intel Core Ultra 7/9 affiancata da memorie da 16/32/64 GB di RAM e 512 GB/1/2 TB di SSD (con slot aggiuntivo) ma soprattutto una GPU dedicata, cioè la NVIDIA GeForce RTX 4050 nella versione con da 6 GB di VRAM GDDR6 o GeForce RTX 470 da 8 GB di VRAM GDDR6. Infine la batteria una 76 WHr con supporto alla ricarica USB PD fino a 140W con caricatore in dotazione.

Con disponibilità dal 2 gennaio in Sud Corea, Samsung Galaxy Book 4 Pro ha un prezzo di partenza di 1,88 milioni di won (~1.326€), Galaxy Book 4 Pro 360 di 2,59 milioni di won (~1.827€) e infine Galaxy Book 4 Ultra di 3,36 milioni di won (~2.371€).

