Recensione JIGOO C500: si piega a 90 gradi, ha i sensori e le luci LED

In un periodo in cui aspirapolvere e robot lavapavimenti stanno dominando le classifiche di acquisto online, con il Black Friday che ha offerto numerose occasioni di risparmio su tali prodotti, c’è chi, nonostante le molte offerte, non è ancora riuscito a sfruttare queste opportunità. Recentemente, ho avuto l’opportunità di testare due prodotti di un marchio precedentemente sconosciuto per me: JIGOO, acquistato da GeekBuying. In particolare, ho avuto modo di provare il modello C300 e il C500, protagonista della recensione di oggi.

Entrambi i prodotti condividono una caratteristica distintiva: un eccezionale rapporto qualità-prezzo. Nella fascia di mercato entry level, è spesso difficile trovare prodotti che siano in grado di coniugare bene performance e prezzo contenuto. Tuttavia, il brand JIGOO è riuscito brillantemente in questo intento, offrendo il modello C500 a circa 150 euro.

Recensione JIGOO C500

Contenuto della confezione

L’imballaggio del JIGOO C500 si presenta con un design piuttosto essenziale, ancora più spartano rispetto al fratello minore C300; tuttavia al suo interno si rivela completo di tutto il necessario. Nei dettagli, troverete:

Aspirapolvere ciclonico C500

Tubo in metallo

Testa di aspirazione con spazzola a morbida

Spazzola per tappeti

Bocchetta per fessure

Bocchetta con spazzola

Base di ricarica da parete

Caricabatteria con presa europea

1 filtro sostitutivo + spazzolino per la pulizia

Design e Materiali



Nonostante il budget a cui appartiene il JIGOO C500, il suo design non denota affatto un’apparenza economica; al contrario, emerge chiaramente l’attenzione al dettaglio da parte del produttore, che ha mantenuto standard costruttivi elevati. L’utilizzo di policarbonato di alta qualità contribuisce alla solidità complessiva del prodotto, senza mostrare difetti evidenti nell’assemblaggio. Rispetto al modello C300 è evidente che il prezzo qui sia più alto, ma la differenza è talmente minima che non mi sarei aspettato di vedere un prodotto tanto diverso.

L’aspirapolvere conserva la sua forma ergonomica con impugnatura a pistola e il pratico grilletto per l’accensione e lo spegnimento; le dimensioni sono adatte praticamente a tutte le tipologie di mano, garantendo un buon grip in ogni situazione. L’operatività rimane intuitiva, con la possibilità di regolare la potenza di aspirazione tramite lo schermo posizionato nella parte superiore e l’apposito pulsante a sfioramento dedicato.

Lo schermo LED, collocato sulla sommità dell’aspirapolvere, facilita la regolazione dell’intensità dell’aspirazione su tre livelli: minima potenza modalità automatica e Turbo. A differenza del modello C300, questa versione più costosa è dotata di sensori per il rilevamento automatico dello sporco, in modo da regolare in autonomia la potenza necessaria a seconda della sporcizia presente.

Si avverte l’aumento della potenza di aspirazione oltre che dal rumore maggiore, anche dall’apposito schermo in dotazione alla scopa di JIGOO: al suo interno, infatti, c’è un indicatore circolare che si riempie in senso orario dal colore blu al rosso a seconda della quantità di sporco presente. Un sistema piuttosto intuitivo.

La tanica per la raccolta della polvere riveste un ruolo cruciale, con una capacità di 1.2L, notevolmente superiore a molti modelli della stessa categoria. Il sistema filtrante HEPA a 5 stadi contribuisce a una pulizia più accurata, oltre ad un abbattimento degli odori superiore rispetto al modello C300.

Tra le caratteristiche in comune con il modello più economico troviamo senz’altro l’illuminazione a LED presente nella spazzola da pavimento, oltre la sua capacità di flettersi a sinistra e destra fino a 180 gradi, e in alto o in basso fino a 90 gradi, un dettaglio rassicurante che consente di pulire anche negli angoli più remoti. A questa si aggiunge la possibilità di flettere il tubo di aspirazione fino a 90 gradi per pulire, ad esempio, sotto i letti o i divani: tale flessione non è automatica, ed anzi è necessario sbloccare il tubo manualmente, l’unico lato che non ho apprezzato tantissimo.

Potenza d’aspirazione e qualità della pulizia

Passando alle caratteristiche tecniche del JIGOO C500, possiamo notare qui le differenze principali con il modello più economico: la potenza del motore di aspirazione brushless sale a 500W, caratteristica che consente di raggiungere una potenza di aspirazione massima di 33.000 KPa in modalità massima potenza.

Nei test pratici, affrontando sfide come la pulizia di caffè macinato o pan grattato sparsi su pavimenti in gres, il JIGOO C500 ha dimostrato una notevole forza aspirante. La sua prestazione è stata costante ed efficiente, garantendo una pulizia immediata e completa, persino negli angoli in cui altre aspirapolvere potrebbero perdere potenza. A tutto ciò aggiungete il supporto che le ruote trazionate vi danno durante le operazioni di pulizia, aspetto da non sottovalutare in termini di ergonomia.

Ad essere sincero rispetto al modello C300 della stessa JIGOO non ho trovato particolari differenze durante i miei test: se non fosse per la presenza della modalità automatica, che rende il lavoro nettamente più facile anche in termini di gestione della batteria, praticamente nell’esperienza d’uso non avrei notato particolari differenze.

In ogni caso l’altra differenza molto importante con il modello C300 è contenuta nella spazzola: se il modello più economico è dotato di una spazzola in plastica a setole dure, questo C500 possiede una spazzola a V che combina setole morbide e dure per garantire una pulizia ottimale su diverse superfici, oltre a raccogliere i capelli senza aggrovigliarsi ed anche una spazzola (quella che ho usato io) per pavimenti duri, completamente in tessuto.

Tra gli altri accessori inclusi spiccano la bocchetta di aspirazione manuale, versatile per la pulizia delle fessure dei sedili dell’auto o per piccoli dettagli senza il tubo di metallo, o anche la classica spazzola per divani e tessuti in generale.

Autonomia



La batteria del JIGOO C500, composta da 8 unità da 2200 mAh, può essere facilmente staccata e sostituita, offrendo la flessibilità di utilizzare una seconda batteria per prolungare le sessioni di pulizia. Nonostante questo particolare, l’autonomia si attesta sulla media di mercato, fornendo circa 10 minuti di autonomia a potenza massima e fino a 60 minuti in modalità ECO. Tuttavia, il giusto equilibrio si raggiunge, come spesso accade, operando in modalità automatica, dove è possibile ottenere tra i 35-45 minuti di utilizzo, naturalmente a patto che le superfici non siano tanto sporche da far lavorare la scopa sempre a massima potenza.

Il tempo stimato per la ricarica è di circa 2 ore, non velocissima ma comunque pari a circa la metà rispetto al modello C300 della stessa JIGOO.

Prezzo e considerazioni

JIGOO C500 viene venduto su GeekBuying ad un prezzo pari a circa 160 euro, poco più di 30 euro di differenza rispetto al modello C300 che assolutamente, a mio parere, valgono tutti. Questo modello, in primis, ha un design più curato ed una leggerezza e manovrabilità unica, ma si nota in generale in tutti i punti una maggiore cura dei dettagli, soprattutto sul display.

La presenza del sensore per il rilevamento dello sporco è una chicca non da poco, se considerate che grazie a questa potrete quasi raddoppiare il tempo di utilizzo dell’aspirapolvere, visto che rimane più efficente nella gestione energetica. Insomma, un acquisto consigliato per budget inferiori ai 200 euro.

