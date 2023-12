Nothing Phone (2) si aggiorna ad Android 14 e Nothing OS 2.5 | Download

Aggiornamento 18/12: parte il rilascio stabile, trovate i dettagli a fine articolo.

Mesi fa era toccato a Phone (1), adesso è il turno di Nothing Phone (2): mi riferisco ad Android 14, con un aggiornamento che introduce la nuova major release di Google. L’azienda di Carl Pei ha dato dimostrazione di prendersi i suoi tempi e di non voler accelerare nello sviluppo di nuovi update, specialmente quando sono così sostanziosi e delicati come a ogni passaggio di versione Android.

Nothing OS 2.5 Open Beta 2: l’aggiornamento porta Android 14 su Nothing Phone (2)

Crediti: Nothing

L’aggiornamento non è infatti in fase definitiva bensì provvisoria, cioè la Nothing OS 2.5 Open Beta 1 basata appunto su Android 14. Ecco il changelog completo delle novità:

Nothing OS Aggiornata l’interfaccia della libreria dei widget in modo che i widget Nothing vengano visualizzati in modo più chiaro. Nuovo widget Foto, che ti consente di visualizzare le tue foto preferite sia sulla schermata Home che sulla schermata di blocco. Nuovo editor e menu di screenshot, che consente funzionalità di modifica più avanzate ed eliminazioni rapide. Design aggiornato della back gesture per essere più in linea con lo stile di Nothing. Aggiunta l’opzione per nascondere le icone delle app nella schermata principale e nel drawer. Scorri verso destra nel drawer per rivelare le icone delle app nascoste. Cattura rapidamente gli screenshot con uno scorrimento con tre dita. Personalizza la doppia pressione del pulsante di accensione per accedere rapidamente alla funzione scelta. Riprogettata una pagina di personalizzazione congiunta della schermata Home e della schermata di blocco per una visualizzazione più completa delle opzioni. Introdotto il filtro Vetro per rendere i tuoi sfondi preferiti ancora più unici. Nuovi sfondi a tinta unita per un aspetto della schermata Home più pulito.

Android 14 Aggiunto un tema di colore monocromatico nella sezione dei colori di base. Nuova back gesture durante l’interazione con le app Aggiornato il layout delle Impostazioni rapide e aggiunte le icone degli auricolari Nothing. Altre opzioni di collegamento alla schermata di blocco tra cui Non Disturbare, disattivazione audio, scanner di codici QR e videocamera. È stato possibile impostare separatamente i volumi della suoneria e dei suoni di notifica, con un’interfaccia di controllo del volume aggiornata. Aggiunte impostazioni regionali in modo da poter personalizzare l’unità e le preferenze del numero.



Arriva la Open Beta 2 | Aggiornamento 10/11

A quasi un mese di distanza dal rilascio della prima build, è arrivato il momento della Open Beta 2 per l’aggiornamento Nothing OS 2.5 per Phone (2). Ecco il changelog completo:

Interfaccia Glyph Integrazione di Glyph Progress per Google Calendar. Tieni traccia dei tuoi prossimi eventi con un conto alla rovescia di 5 minuti tramite l’interfaccia Glyph. Glyph Timer ora supporta le preimpostazioni di tempo, consentendoti di impostare rapidamente la durata desiderata. Ora è possibile aprire Glyph Timer direttamente dalla schermata di blocco senza sbloccarla. Aggiunta un’opzione per aprire la finestra pop-up del timer dei glifi toccando invece di tenere premuto. Funziona anche con il widget Impostazioni rapide. Aggiunta una nuova animazione Glyph quando viene utilizzato l’NFC.

Altri miglioramenti Predictive Back è ora supportato su tutte le app Nothing. Aggiunte più opzioni per il gesto della doppia pressione del pulsante di accensione. Migliorata l’affidabilità del gesto di scorrimento con tre dita. Aggiornate diverse icone della barra di stato. Molti altri miglioramenti minori dell’interfaccia utente. Correzioni di bug generali.



Se avete già installato la Open Beta 1, vi basta andare in Impostazioni>Sistema>Aggiornamento del sistema per scaricare e installare la seconda versione. In alternativa, seguite le procedure qua di seguito:

Come installare Nothing OS 2.5 Beta e Android 14

Trattandosi di un aggiornamento Beta, è bene ricordare che potrebbe contenere bug più o meno invalidanti per l’esperienza d’utilizzo quotidiana, pertanto l’installazione è consigliata solamente per gli utenti consapevoli a cosa vanno incontro.

Assicurati di avere installato il firmware Nothing OS 2.0.4 Scarica e installe il file APK NOS Beta Tool Vai in Impostazioni>Sistema>Aggiorna alla versione Beta Clicca su “Cerca nuove versioni” e segui gli step per effettuare l’installazione Condividi i tuoi feedback in Impostazioni>Sistema>Feedback

Come tornare ad Android 13 (Rollback)

Se avete installato Android 14 ma volete eseguire l’operazione di rollback per tornare ad Android 13, ecco cosa dovete fare:

Scarica il pacchetto rollback Nothing OS 2.0.4

Posiziona il file ZIP nella cartella “ota” nella memoria interna (se non c’è, crea la cartella)

Vai in Impostazioni>Sistema>Aggiorna alla versione Beta

Clicca su “Importa file” e seleziona il pacchetto rollback Nothing OS 2.0.3

Segui gli step per effettuare l’installazione Potrebbe essere necessario creare una cartella denominata “Documenti” oppure “Documents“ all’interno della memoria interna se si verifica un errore durante il tentativo di installazione/rollback



Roll-out stabile | Aggiornamento 18/12

Sono passati circa due mesi e finalmente ci siamo: l’aggiornamento stabile alla Nothing OS 2.5, e quindi Android 14, sta arrivando a tutti i possessori di Nothing Phone (2). anche se potrebbe volerci qualche giorno prima che venga rilasciato in tutto il globo. Ecco il changelog completo:

Personalizzazione ✨ Riprogettata una pagina di personalizzazione congiunta della schermata Home e della schermata di blocco e migliorato il flusso di modifica dello sfondo per una visualizzazione più completa delle opzioni. 🌌 Nuovo effetto sfondo Atmosfera: trasforma la tua foto di sfondo in uno sfondo dinamico che dà movimento ai colori sulla schermata iniziale. Una transizione fluida tra la schermata di blocco e la schermata iniziale. 🔮 Nuovo effetto sfondo Vetro: aggiungi un filtro Vetro per dare al tuo sfondo preferito un aspetto unico. 🎨 Introdotti sfondi a tinta unita per un aspetto della schermata Home più pulito. ⚪ Aggiunto un tema di colore monocromatico nella sezione dei colori di base.

Interfaccia Glyph 📅 Integrazione di Glyph Progress per Google Calendar. Tieni traccia dei tuoi prossimi eventi con un conto alla rovescia di 5 minuti sull’interfaccia Glyph. ⏲️ Glyph Timer ora supporta le pre-impostazioni di tempo, consentendoti di impostare rapidamente la durata desiderata. 🔓 Ora puoi accedere a Glyph Timer direttamente dalla schermata di blocco senza sbloccare il dispositivo. 🚀 Aggiunta un’opzione per aprire il popup Glyph Timer toccando invece di tenere premuto per ospitare il widget Impostazioni rapide. 💫 Aggiunta una nuova animazione del glifo per quando viene utilizzato NFC. 🔄 Migliorata l’esperienza di Flip to Glyph.

Gesti 💡 Premi due volte il pulsante di accensione personalizzabile per accedere rapidamente alla funzione scelta. Vai su Impostazioni > Sistema > Gesti. 🤖 Altre opzioni di scelta rapida della schermata di blocco come: Non disturbare, Disattiva audio, scanner di codici QR, videocamera. 📸 Cattura rapidamente screenshot con un gesto di scorrimento con tre dita. ✏️ Nuovo editor e menu di screenshot, che consente funzionalità di modifica più avanzate ed eliminazioni rapide.

Altre migliorie 🌥️ Ottimizzata l’esperienza dell’app Meteo e migliorata la notifica degli avvisi meteo. ⬅️ Aggiornata la grafica della freccia del gesto indietro per essere più in linea con lo stile di Nothing. 🔔 È possibile impostare separatamente i volumi della suoneria e del suono delle notifiche, con un’interfaccia di controllo del volume aggiornata. ⚙️ Layout delle Impostazioni rapide aggiornato e supporto per mostrare più icone dei dispositivi. 📷 Migliorata la stabilità della fotocamera. 👾 Stabilità complessiva del sistema migliorata per un’esperienza più affidabile e fluida.

Widget 🚶 Widget Contapassi: monitora i tuoi passi quotidiani direttamente dalla schermata iniziale. Stabilisci obiettivi e monitora i tuoi progressi per rimanere motivato. 🎵 Widget Lettore multimediale: visualizza il brano attualmente in riproduzione. Controlla facilmente la tua musica mentre sei in movimento. ⏳ Widget Tempo sullo schermo: monitora e gestisci il tempo trascorso davanti allo schermo ogni giorno per mantenere uno stile di vita digitale sano. Note: per utilizzare questi nuovi widget, aggiorna l’app Nothing Launcher e Nothing Widgets alle ultime versioni disponibili sul Play Store.



grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le