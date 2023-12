Recensione BlitzWolf BW-G02: gli occhiali smart con speaker, alla moda ed economici

Negli ultimi anni sono arrivati sul mercato sempre più dispositivi smart di ogni genere e categoria, che si sono lasciati apprezzare per la loro particolare semplicità di utilizzo ma anche per la praticità delle loro funzioni. Questo è proprio il caso di BlitzWolf BW-G02, un paio di occhiali intelligenti che si propongono come alternativa elegante (ma sportiva) alle classiche cuffie, proteggendo dal sole e permettendo di ascoltare la propria musica preferita contemporaneamente. Scoprite in questa nostra recensione cosa rende questi occhiali davvero speciali.

Recensione BlitzWolf BW-G02

Design e materiali

Gli occhiali BlitzWolf BW-G02 offrono un design squadrato con lente ad incastro, quindi non è presente la parte inferiore della montatura che normalmente avvolge il vetro. Lo stile è sportivo, ma allo stesso tempo stiloso ed elegante, adatto per lo più ad ogni tipo di viso, ma facendo particolare attenzione al naso. Questi occhiali infatti sono dotati di nasello in silicone che purtroppo non può essere regolato: di conseguenza, se avete un naso piuttosto grande gli occhiali potrebbero non calzare alla perfezione.

La montatura è realizzata interamente in plastica, con delle aste piuttosto spesse che contengono l’hardware che li trasforma in un dispositivi smart, mentre il terminale si assottiglia per adagiarsi meglio dietro le orecchie. Sull’asta destra troviamo il pulsante per il controllo della riproduzione audio, il LED di stato (che per fortuna non entra mai nel campo visivo e di conseguenza non reca alcun fastidio), il connettore per la ricarica magnetica e un doppio speaker. L’asta sinistra, invece, accoglie il logo BlitzWolf in bianco, e il secondo paio di speaker.

La posizione degli speaker offre un’angolazione diretta verso le orecchie, in modo che il suono possa dirigersi direttamente verso il suo obiettivo e non disperdersi troppo, visto anche lo stile open-ear che purtroppo si presta molto a questo tipo di problematica. Due speaker infatti sono proiettate proprio verso il condotto uditivo, mentre gli altri due sono posizionati più centralmente.

Le lenti, invece, utilizzano dei filtri polarizzanti TAC in grado di schermare i riflessi e bloccare facilmente i raggi UV che spesso infastidiscono e affaticano la vista. Gli occhiali, nonostante incorporino ben quattro speaker, microfono, modulo Bluetooth e batteria, sono davvero molto leggeri: con un peso di soli 36 grammi, infatti, particolarmente confortevoli da indossa e non creano fastidio anche dopo averli portati per più e più ore. Grazie alla certificazione IPX5, inoltre, questi occhiali da sole sono resistenti anche al sudore e alla pioggia, quindi possono essere indossati anche per fare sport all’aperto senza la preoccupazione che possano rompersi.

Funzionamento e riproduzione musicale

Gli speaker che caratterizzano gli occhiali da sole smart BlitzWolf BW-G02 sono dotati di driver dinamici da 16.5 millimetri, trasmettendo l’audio tramite il protocollo Bluetooth 5.3. Gli occhiali sono dotati anche di microfono HD con riduzione del rumore ENC, in modo da restituire al nostro interlocutore una voce priva delle interferenze che ci circondano ogni giorno. Proprio in questo caso, infatti, i nostri test hanno potuto appurare la bontà di tale sistema: durante le nostre telefonate di test, infatti, l’interlocutore ha sempre ricevuto in modo perfetto le nostre comunicazioni, grazie ad una voce cristallina e priva di rumori di sottofondo. Stesso discorso per la voce in entrata: gli speaker svolgono in questo caso un ottimo lavoro nel riprodurre al meglio la voce umana.

Per la musica, invece, il discorso è un po’ diverso: trattandosi di un sistema open-ear, è inevitabile che alcuni dettagli musicali vengano persi e che non arrivino correttamente all’orecchio, ma la resa è risultata anche in questo caso abbastanza buona (in questo senso aiuta molto la decodifica AAC). Sia chiaro, è impossibile pensare che con questi occhiali si possa ascoltare la propria musica preferita come se stessimo indossando delle vere e proprie cuffie (con tanto di bassi e suoni dettagliati), ma è una soluzione piuttosto indicata per chi non ama la pressione sulle orecchie oppure preferisce poter ascoltare anche i suoni che lo circondano senza “l’effetto tappo“.

Gli occhiali, quindi, sono particolarmente indicati per un ascolto musicale che potremmo definire occasionale: in macchina durante gli spostamenti quotidiani, durante gli allenamenti sportivi all’aperto oppure quando si è in giro e ci si vuole proteggere dal sole anche per diverso tempo. Grazie alla batteria che arriva a garantire un’autonomia di oltre 5 ore (con un volume nella media e mai troppo alto), infatti, non bisognerà preoccuparsi di rimanere senza musica o senza la possibilità di effettuare una telefonata hands-free nel momento del bisogno. La ricarica magnetica, tuttavia, ripristina l’autonomia della batteria in poco più di un’ora, grazie al cavo USB incluso in confezione.

Il controllo del dispositivo è affidato al singolo pulsante presente sull’asta destra, che a seconda della pressione varia nella sua funzionalità. In confezione è incluso un piccolo manuale utente che aiuta a districarsi tra le decina di gesture attivabili, ma padroneggiare questo sistema richiederà sicuramente qualche ora in più di utilizzo. Per esempio, per entrare in modalità di accoppiamento è necessaria una pressione prolungata di un secondo e mezzo, mentre con un solo tap è possibile avviare o fermare la riproduzione. Questo pulsante è in grado anche di attivare l’assistente vocale (pressione prolungata di 2 secondi) oppure di scattare una fotografia quando è attiva l’app Fotocamera come fosse un telecomando a distanza.

Recensione BlitzWolf BW-G02: prezzo e considerazioni

BlitzWolf BW-G02 è un dispositivo particolarmente economico che risolto un problema piuttosto semplice unendo l’utilità degli occhiali da sole alla duttilità degli speaker. Questa soluzione, che potremmo definire all-in-one, è perfetta per chi è spesso alla guida, per chi fa sport e chi semplicemente non sopporta avere le orecchie “tappate” dalle cuffie, ma non vuole rinunciare ad ascoltare la sua musica preferita oppure fare lunghe telefonate.

Questi occhiali smart, infatti, vengono proposti ad un prezzo di listino di 20€, ma grazie all’offerta lampo di Banggood possono essere vostri a soli 14.60€ pagando un piccolissimo sovrapprezzo per la spedizione. Se anche voi volete effettuare l’upgrade dei vostri occhiali sostituendoli con una versione smart, questa potrebbe essere davvero l’occasione giusta per risparmiare e vantarsi con gli amici.

