Temperatura e umidità sotto controllo con il termometro Xiaomi a meno di 7€!

Se siete preoccupati che la vostra abitazione sia troppo fredda o troppo calda e volete togliervi ogni dubbio con uno strumento di precisione, il termometro Xiaomi Duka Atuman THmini oggi in offerta è davvero il dispositivo perfetto per voi. Con pochi euro, infatti, potrete monitorare costantemente la temperatura e l’umidità presente nell’aria della stanza, con indicazioni visuali per la qualità dell’aria.

Temperatura e umidità misurata con precisione grazie a Xiaomi Duka Atuman THmini

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Duka Atuman THmini è un termometro digitale in grado di misurare con precisione la temperatura e l’umidità presente in una determinata stanza. Il dispositivo è tanto piccolo da entrare nel palmo di una mano e può essere posizionato sia a muro che direttamente su un mobile per essere sempre a vista e monitora costantemente i parametri indicati sul display.

Lo schermo a colori, infatti, mostra in modo chiaro sia la temperatura che l’umidità nell’aria, aggiungendo anche una piccola emoji che indicherà se le condizioni sono ideali oppure se è il caso di far arieggiare un po’ la stanza per raffreddarla, oppure alzare i riscaldamenti nel caso fosse le temperature fossero troppo rigide. Il dispositivo è alimentato da una semplice batteria CR2032 che garantisce una lunga autonomia prima di dover essere sostituita.

Xiaomi Duka Atuman THmini è disponibile su Banggood al prezzo di 6.13€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dalla Cina e prevede un piccolo sovrapprezzo per la modalità prioritaria.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le