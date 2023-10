Samsung pronta a lanciare il suo servizio di cloud gaming esclusivo per i Galaxy

Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung si appresta a lanciare un nuovo servizio di cloud gaming esclusivo per i dispositivi Galaxy che sarà molto diverso da quelli che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi anni. Se servizi come Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW e Amazon Luna offrono lo streaming di giochi PC e console, Samsung ha deciso di proporre ai suoi utenti la possibilità di giocare nel cloud i titoli mobile più apprezzati.

Anche i giochi mobile si usano in streaming grazie a Samsung

Crediti: Canva

Stando al nuovo report lanciato dal Korea Economic Daily, in occasione della Samsung Developer Conference che si terrà il prossimo 5 ottobre, l'azienda coreana lancerà ufficialmente un nuovo servizio di cloud gaming in esclusiva su tutti i dispositivi Galaxy più recenti. Questo nuovo progetto, però, non tenterà di sfidare i colossi del settore ma proverà a conquistare un nuovo segmento di mercato: quello dei giochi mobile.

Il servizio, oramai in beta da diversi mesi in Canada e Stati Uniti, dovrebbe essere disponibili per tutti i possessori dei dispositivi Galaxy molto presto e dovrebbe funzionare proprio come GeForce Now che permette di sfruttare la propria libreria di Steam “fittando” una macchina in streaming. Con il nuovo abbonamento, quindi, gli utenti potranno utilizzare in streaming i giochi che hanno già acquistato, senza sprecare risorse in download e spazio di archiviazione.

Questa soluzione potrebbe essere particolarmente interessante per chi ha uno smartphone o un tablet più vecchio o non molto potente ma vuole comunque poter giocare ai titoli mobile di nuova generazione sul proprio dispositivo. Per scoprire tutti i dettagli su questo nuovo servizio dovremo aspettare ancora qualche giorno, se le indiscrezioni dovessero risultare veritiere.

