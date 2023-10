Pixel Buds Pro si aggiornano: nuove funzioni AI e colori

Per celebrare la presentazione ufficiale di Pixel 8 e 8 Pro, Google ha annunciato anche delle novità per Pixel Buds Pro, il suo attuale modello di punta nel mondo delle cuffie true wireless. Le novità riguardano colorazioni e funzionalità, perciò vediamo cos'ha preparato Big G per l'evento odierno.

Google annuncia novità per le Pixel Buds Pro, fra colorazioni e funzionalità

Crediti: Google Crediti: Google

Quello rilasciato viene definito da Google “il più grande aggiornamento di sempre” per le Pixel Buds Pro, e comprende diverse feature AI. Una su tutte Bluetooth Super Wideband, compatibile con i nuovi Pixel, che raddoppia la larghezza di banda per le voci e rendere il suono delle telefonate più ricco, chiaro e naturale; è compatibile anche con Clear Calling (adesso migliorata) per ridurre il rumore di fondo del proprio interlocutore.

L'intelligenza artificiale interviene anche nel rilevamento delle conversazioni: quando parte una telefonata, in automatico la musica va in pausa e viene attivata la modalità Trasparenza e viceversa. Migliora anche l'esperienza gaming, con una riduzione della latenza via Bluetooth con Pixel 8 e 8 Pro.

Inoltre, dentro l'app Pixel Buds Pro (adesso disponibile anche su Chromebook) vengono registrare le proprie abitudini d'ascolto per analizzarle e suggerire quando è consigliato abbassare il volume. Tutte queste novità sono comprese nell'aggiornamento software disponibile da oggi. L'altra novità delle Pixel Buds Pro sono le due nuove colorazioni, chiamate Bay e Porcelain, mentre non cambia il prezzo di vendita pari a 229€.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le