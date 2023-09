Samsung Galaxy Z Flip 5 smontato: la sua qualità convince tutti

A distanza di una manciata di giorni dai test di resistenza dedicati al nuovo pieghevole a conchiglia, si passa ora allo smontaggio completo. Samsung Galaxy Z Flip 5 torna nelle mani di JerryRigEverything, questa volta per un video teardown che ne svela tutti i segreti.

Galaxy Z Flip 5: il teardown svela i segreti del nuovo pieghevole di Samsung

Crediti: JerryRigEverything

Per quanto riguarda la fase di smontaggio di Samsung Galaxy Z Flip 5 tutto fila liscio anche se comunque si procede lentamente. La qualità costruttiva è alta, così come la cura per i dettagli e la precisione nell'assemblaggio: in fondo parliamo pur sempre di un pieghevole a conchiglia (quindi con una struttura particolare) dotato di impermeabilità IPX8. Vista la resistenza all'acqua alcuni accorgimenti da parte di Samsung sono decisamente necessari (ossia le varie guarnizioni in gomma per proteggere il terminale dall'acqua).

Comunque alla fine il povero Samsung Galaxy Z Flip 5 viene smontato completamente ed è possibile osservare tutti i componenti. Da notare l'assenza di un sistema di raffreddamento a parte gli strati di grafite: non è presente della pasta termica né un sistema al liquido (tanto in voga sui principali top di gamma e dispositivi di fascia alta). Il video mostra anche i dettagli della nuova cerniera Flex, rinnovata rispetto alla generazione precedente.

Alla fine il dispositivo pieghevole è stato assemblato nuovamente anche se purtroppo ci sono delle parti che non possono essere ripristinate (proprio per la natura del terminale). Nonostante ciò il telefono continua a funzionare. Come si evince dal video, Zack Nelson di JerryRigEverything è stato decisamente soddisfatto dalla qualità di Samsung Galaxy Z Flip 5 (tanto da decidere di mandare in pensione il suo attuale telefono e provare il pieghevole come smartphone principale).

