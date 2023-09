PlayStation 5: il Remote Play arriva anche su Android TV 12 e Chromecast 4K

Sony ha annunciato oggi l'arrivo del supporto ufficiale per nuovi dispositivi Android che potranno sfruttare il Remote Play di PlayStation 4 e PlayStation 5. Grazie a questa particolare funzione è possibile collegarsi alla propria console anche quando non si è a casa, per giocare ai propri giochi preferiti in ogni occasione.

PS5 arriva anche su Android TV e Chromecast grazie al Remote Play

Crediti: PlayStation

A partire da oggi PS Remote Play potrà essere utilizzato anche sui dispositivi con sistema operativo Android TV 12, ovvero tutte quelle set-top-box e TV con Android pre-installato con l'ultima versione disponibile (Android TV 14 è ancora in fase beta). Tra i modelli supportati troviamo anche Chromecast 4K con Google TV, ma attualmente non è stato specificato che sia supportata l'intera piattaforma Google TV oppure solo il singolo dispositivo.

Per usufruire del servizio non dovrete far altro che aprire il Google Play Store dal vostro dispositivo Android TV e cercare l'app PS Remote Play. Una volta installata, seguendo la procedura indicata sullo schermo, sarete subito pronti a giocare alla vostra PS5 (o PS4) anche in un'altra stanza o in un'altra casa grazie alla connessione internet.

Non avete ancora una PlayStation 5? Scoprite subito dove acquistarla con le migliori offerte del momento!

