Doogee U10 è il nuovo tablet economico con Widevine L1, a meno di 80€

Il mese di settembre ha portato con sé il ritorno a scuola e in ufficio: in questo periodo non è raro imbattersi in super sconti ed occasioni dedicate a prodotti per la produttività e l'intrattenimento. Su GShopper ha debuttato una novità davvero niente male, disponibile subito in sconto ad un prezzo conveniente: Doogee U10 è il nuovo tablet low budget, perfetto da sfruttare a più non posso e dotato della certificazione Widevine L1!

Doogee U10 debutta su GShopper in sconto con coupon: imperdibile a questo prezzo!

Ma a cosa serve precisamente questa certificazione? Si tratta di una prerogativa necessaria per guardare contenuti video in streaming in alta definizione: vale per YouTube, Netflix, Disney+ e qualsiasi piattaforma. Trovare il supporto Widevine L1 non è sempre scontato, specialmente su un prodotto a meno di 80€. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Doogee U10 offre un ampio schermo IPS da 10,1″ HD ed è mosso dal chipset RK3562, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibili tramite micro SD). Il tablet è dotato di una batteria da 5.060 mAh, speaker stereo, una fotocamera da 8 MP (e da 5 MP frontale), il WiFi 6 e Android 13 lato software.

Il nuovo tablet Doogee U10, lanciato di recente, debutta su GShopper e ovviamente non poteva mancare un coupon dedicato. Il dispositivo scende a soli 79€: una cifra super accessibile per un terminale pensato sia per l'intrattenimento (grazie al Widevine L1) che alla produttività. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

