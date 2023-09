Thunderbolt 5 ufficiale: è il connettore USB-C più potente di sempre

Dopo tre anni dal lancio della versione 4, Intel ha ufficialmente annunciato lo standard Thunderbolt 5, l'ultima versione della connettività che offre miglioramenti nelle prestazioni in termini di velocità e larghezza di banda. I primi dispositivi a farne utilizzo arriveranno non prima del 2024, ma con questo annuncio il chipmaker statunitense ci ha illustrato quelle che saranno le sue migliorie.

Intel annuncia lo standard di connettività Thunderbolt 5: tutte le novità

Il primo vantaggio della tecnologia Thunderbolt 5 è la sua retrocompatibilità: utilizzando il già esistente controller Barlow Ridge, ciò significa che alcuni notebook Intel Meteor Lake potrebbero esserne già dotati. Inoltre, supporta standard quali USB4 V2, DisplayPort 2.1 e PCI Express Gen 4, dando piena compatibilità con le versioni precedenti di Thunderbolt e USB.

Questo nuovo standard di connettività porta con sé una larghezza di banda a 80 Gbps bidirezionale, potendo persino arrivare fino a 120 Gbps con la feature dinamica Bandwidth Boost per monitor ad alta risoluzione e refresh rate. Si tratta di velocità raddoppiate rispetto al precedente standard Thunderbolt 4, che arrivava fino a 40 Gbps.

Avere più banda a disposizione significa poter sfruttare dispositivi esterni più potenti, come nel caso di memorie SSD, schede grafiche eGPU e così via. Le sue capacità gli permettono di gestire più schermi 8K contemporaneamente, così come pannelli fluidissimi a 540 Hz oppure fino a 3 schermi 4K a 144 Hz nello stesso momento tramite DisplayPort 2.1. C'è poi Thunderbolt Networking, la funzionalità che permette di collegare PC con PC con una larghezza di banda raddoppiata a 64 Gbps.

Novità anche per la ricarica rapida, adesso supportata fino a una potenza di 240W per i notebook. Tutte queste novità sono possibili grazie alla tecnica Pulse Amplitude Modulation with 3 Levels (PAM-3), con cui possono essere trasportati più dati per ciclo di clock senza la necessità di modificare cavi e connettori. Come anticipato, ne riparleremo nel 2024, probabilmente a partire dai futuri Mac e MacBook di casa Apple.

