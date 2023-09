Onyx BOOX Palma ufficiale: il primo Mobile ePaper ultracompatto, da 6.13″

Arriva una novità per gli amanti della lettura, specialmente in mobilità. Onyx ha annunciato il nuovo BOOX Palma, il primo dispositivo Mobile ePaper con schermo da 6,13″: ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet, tra caratteristiche, specifiche tecniche e prezzo in Italia.

Onyx BOOX Palma: specifiche e prezzo del nuovo tablet ePaper (da 6,13″)

Crediti: Onyx

Grazie al suo formato ultracompatto, Onyx BOOX Palma si distingue dai rivali per il connubio perfetto tra un'esperienza di lettura senza precedenti (si parla di un display simile alla carta), prestazioni fluide ed una portabilità straordinaria. Il cuore del nuovo tablet, ovviamente, è il suo schermo: si tratta di un pannello ePaper da 6,13″, con tecnologia touch E-Ink Carta 1200: questa offre agli utenti un'esperienza di lettura naturare, che riproduce da vicino la texture della carta. Grazie alla risoluzione di 300 PPI, il testo appare nitido e chiaro, migliorando la leggibilità e riducendo l'affaticamento degli occhi. Le luci frontali dual-tone regolabili assicurano una lettura senza sforzo sia di giorno che di notte, mentre il display privo di riflessi, simile alla carta, garantisce una lettura confortevole in qualsiasi condizione di illuminazione.

Il tablet adotta una CPU octa-core targata Qualcomm: quest'ultimo, in combinazione con la tecnologia BOOX Super Refresh, permette di beneficiare di un'esperienza fluida in ogni situazione. Lato memorie sono presenti 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite slot micro SD. Onyx BOOX Palma supporta 24 formati di lettura popolari (tra cui EPUB, MOBI, TXT e CBR) ed integra perfettamente i servizi di archiviazione cloud (come Google Drive, Dropbox e OneDrive). È presente anche una fotocamera da 16 MP con flash LED utile anche per convertire facilmente documenti cartacei in formato digitale.

Crediti: Onyx

Il tutto è racchiuso in un corpo compatto, che si adatta comodamente al palmo della mano. Il sistema operativo a bordo è Android 11 e non manca il Google Play Store per l'accesso ad una vasta gamma di applicazioni (come Gmail, WhatsApp e non solo). Il nuovo Onyx BOOX Palma è disponibile in preordine sullo store ufficiale, al prezzo di 299€ e con una custodia magnetica gratuita.

