Xiaomi “blocca” Facebook e Snapchat: c’è un problema con la MIUI

Vi ricordate quando, poche settimane fa, discutevamo dei problemi della MIUI di Xiaomi con app come quella di Telegram? Questa volta le app “incriminate” (almeno secondo la UI di Xiaomi) sono due, ovvero Facebook Lite e Snapchat. La natura estremamente flessibile di Android permette agli utenti di fare a meno degli app store e installare qualsiasi software tramite file APK, il ché rappresenta ovviamente un rischio per l'incolumità dello smartphone. Onde evitare che ciò diventasse una falla di sicurezza, Xiaomi ha integrato nella MIUI un database di app pericolose, avvertendo l'utente in caso ne installasse una. Ma per quanto utile sia sulla carta, questo strumento si sta rivelando più confusionario che utile.

Xiaomi, la MIUI avverte sui rischi di alcune app installate: quando la sicurezza diventa un “bug”

Inutile dire che né Facebook Lite né Snapchat contengono virus o malware, sia perché provengono da compagnie autorevoli sia perché qualora ce ne fossero sarebbero già comparsi dei report in merito. Inoltre, parliamo di app regolarmente scaricabili dal Google Play Store, che ricordiamo integra al suo interno il sistema di sicurezza Play Protect, incaricato di sorvegliare sulla presenza di eventuali app potenzialmente dannose.

Ma allora perché la MIUI invia avvisi del genere? Il perché è presto detto: come potete leggere negli screenshot in questione, “quest'app è stata segnalata da più persone, non vi consigliamo di installarla“. Xiaomi si limita a riportare che un determinato numero di persone ha segnalato l'app come nociva, senza scendere nel dettaglio né su quali siano questi presunti rischi né su chi siano queste persone che hanno segnalato.

Di quante segnalazioni parliamo? E tramite quale piattaforma vengono fatte queste segnalazioni? Nel caso di Facebook Lite, parliamo di un'app che sul Play Store ha quasi 25 milioni di recensioni con una media di 4 stelle su 5, mentre per Snapchat le recensioni salgono a 33,5 milioni per 4,1 stelle su 5. La speranza è che Xiaomi riveda questo strumento della MIUI, dando maggiore chiarezza all'utente e rivedendo (o eliminando) il sistema di segnalazioni qualora non fosse attendibile.

