Surface Laptop Studio 2 e Laptop Go 3 svelati in anticipo: immagini e specifiche

Fra esattamente una settimana Microsoft terrà un nuovo evento in quel di New York dedicato alla presentazione dei nuovi Surface: i protagonisti saranno due, Surface Laptop Studio 2 e Laptop Go 3, e sappiamo già praticamente tutto. Anche i due nuovi notebook di Redmond non sono usciti incolumi dalle classiche fughe di notizie che interessano i prodotti in arrivo, e quindi ecco tutte le novità rivelate da WinFuture.

Microsoft si prepara all'annuncio dei nuovi Laptop Studio 2 e Laptop Go 3, ma li conosciamo già

Partiamo da Surface Laptop Go 3, notebook che non si prospetta cambierà molto rispetto al modello procedente. In una scocca da 1,13 kg, avrebbe uno schermo da 12,45″ in 3:2 con pannello touch PixelSense, piattaforma hardware Intel Core i5-1235U con CPU fino a 4,4 GHz, memorie da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, batteria da 5.403 mAh. Il tutto offerto a un prezzo di listino di 899€ con disponibilità dal mese di ottobre.

Ci sarà poi Surface Laptop Go 3, che in una scocca da circa 2 kg offrirebbe uno schermo da 14,4″ 2.400 x 1.600 pixel in 3:2 con refresh rate a 120 Hz. Le configurazioni hardware sarebbero tre: una con i7-13700H con GPU integrata Iris-Xe e opzionale NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria GDDR6 e una con i7-13800H e GPU RTX 4060 da 8 GB. Le memorie sarebbero da 16/32/64 GB di tipo LPDDR5X, ci sarebbe SSD da 512 GB/1/2 TB e slot microSD, un reparto I/O con 2 porte Thunderbolt 4, USB-A, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.x e batteria da 58 Wh. Ovviamente i prezzi sarebbero più alti: 2.249€ per quella Iris-Xe, 2.729€ per quella RTX 4050 e 16/512 GB, 3.199€ per quella 32 GB/1 TB e infine 3.700€ per quella da 64 GB/2 TB.

