KuKirin V3 è la MTB elettrica per ogni avventura: risparmia oltre 250€ con Coupon!

Tornano le occasioni targate GShopper, questa volta con veicolo d'eccezione. Si tratta della mountain bike elettrica KuKirin V3, una soluzione adatta alla città e alle strade più impervie, ora disponibile ad un prezzo super conveniente grazie ad un nuovo Coupon!

KuKirin V3 in offerta su GShopper: la mountain bike elettrica tutta potenza, ora ad un prezzo top

Crediti: KuKirin

La MTB KuKirin V3 si presenta fin da subito con un prodotto solido e robusto, completo a tutto tondo. La bici elettrica è dotato di un motore da 350W (fino a 450W di picco), pneumatici da 27,5″, una capiente batteria rimovibile (da 15 Ah) ed un cambio Shimano a 7 velocità. Per l'autonomia si parla di circa 60 km in modalità elettrica e fino a 90 km con pedalata assistita. Sul manubrio trova spazio un display LCD per visualizzare tutti i dettagli della corsa; non manca un sistema con doppi freni a disco, un'ammortizzatore frontale a forcella, un fanalino anteriore e vari catarifrangenti.

Crediti: KuKirin

La mountain bike elettrica KuKirin V3 è in offerta con coupon su GShopper: utilizzando il nuovo codice è possibile ottenere uno sconto di oltre 250€. E con la spedizione rapida dall'Europa l'occasione diventa ancora più ghiotta: imperdibile per i tuoi spostamenti in città e le avventure in mezzo alla natura. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

