Headwolf HPad 1A è il tablet con display 2K, GPS e 4G LTE a soli 121€

Il tablet HPad 1 ritorna in una nuova veste, con uno stile in parte rinnovato, alcune differenze tecniche ed Android 12 a bordo. Headwolf HPad 1A è un tablet con connettività 4G LTE pensato per l'intrattenimento e la produttività, perfetto da portare in giro e subito in offerta con codice sconto su Banggood: il risparmio è servito!

Codice sconto Headwolf HPad 1A: il nuovo tablet 4G LTE debutta subito in offerta

L'ultimo tablet low budget del brand cinese presenta uno stile elegante ed alcuni accorgimenti che lo rendono premium all'apparenza. Headwolf HPad A1 è dotato di una scocca unibody in alluminio con uno spessore di 7,7 mm (ed un peso di 455 grammi). Il dispositivo offre un ampio display InCell da 10,4″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) ed è mosso dal chipset Unisoc T616, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibili fino a 2 TB tramite micro SD).

Il tutto è alimentato da una batteria da 7.700 mAh con ricarica da 20W, è presente una fotocamera da 20 MP ed un modulo selfie da 8 MP mentre lato software troviamo Android 12. Presente all'appello il supporto Dual SIM 4G, due speaker stereo, il riconoscimento facciale 2D e il GPS integrato.

Il nuovo tablet Headwolf HPad 1A torna nuovamente in offerta su Banggood e gioca al ribasso grazie al nuovo codice sconto dedicato: il prezzo scende a soli 121€ e stavolta è presente anche la spedizione gratuita.



