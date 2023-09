iPhone 15 Pro cambia colore se usato senza cover: l’avvertimento di Apple

Il nuovo iPhone 15 Pro è disponibile ufficialmente da oggi, ma con l'acquisto di un nuovo smartphone potrebbe essere questa volta necessario munirsi anche di una cover. Se siete tra gli amanti degli smartphone “naked“, i nuovi iPhone in titanio potrebbero proprio non fare per voi: Apple infatti, tramite il supporto ufficiale, ha comunicato che se utilizzati senza cover potrebbero addirittura cambiare colore (in modo temporaneo).

iPhone 15 Pro si sporca troppo facilmente: il Titanio non è stata una buona idea?

Crediti: Andrew Clare

Nonostante sia rivestito in vetro su entrambi i lati, la cornice in titanio dei nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max sembra trattenere in modo eccessivo le ditate e lo sporco, tanto da costringere Apple ad emettere una comunicazione ufficiale sul possibile cambio di colore nel caso in cui lo smartphone venga utilizzato senza cover.

“Per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, l'olio dalla pelle potrebbe temporaneamente alterare il colore della banda esterna. Pulire l'iPhone con un panno morbido, leggermente umido e privo di pelucchi ripristinerà l'aspetto originale“, si legge sulla pagina ufficiale del supporto di Apple.

Il problema, tuttavia, non dovrebbe destare particolare preoccupazione: anche i precedenti iPhone trattenevano le impronte in modo importante (sicuramente meno delle immagini che potete vedere in questo articolo) ma una pulizia veloce ripristinerà facilmente il colore originale.

