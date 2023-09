Alla scoperta di BLUETTI AC300 e AC500: verso un futuro più sostenibile

Nel mondo d'oggi, la nostra dipendenza dai combustibili fossili per la generazione di elettricità ci ha posto di fronte alle sfide dell'impoverimento delle risorse e del degrado ambientale. Tuttavia, la crescita delle energie rinnovabili solari offre una speranza per un futuro più pulito e verde: lo sa bene BLUETTI che in questi giorni lancia la nuova campagna #GreenEnergyRevolution accompagnata dai generatori AC300 e AC500.

BLUETTI getta le basi per un futuro più green ed ecosostenibile

Crediti: BLUETTI

Questi due sistemi offrono delle similitudini in termini di dimensione e design, ma il modello AC500 offre un significativo passo in avanti rispetto al modello AC300 per quanto riguarda le possibilità fornite da un'alta richiesta energetica. Entrambi i sistemi hanno un design modulare: AC300 supporta fino a quattro batterie B300, mentre AC500 può essere equipaggiato con sei batterie B300S per una capienza di 18.432 Wh oppure quattro batterie B300 per 12.288 Wh.

Sia il modello AC300 che quello AC500 sono progettati per usufruire al meglio dell'energia solare. Il sistema AC300, per esempio, può incanalare fino a 2400W di input solare, ricaricando le batterie B300 in un massimo di 2 ore e mezza. Questo tipo di configurazione può alimentare un frigorifero da 800W per 3 ore, una stufa da 1500W per oltre un'ora e mezza ed un condizionatore da 8000 BTU fino a 5 ore. Con il modello AC500 invece si possono sfruttare 3000W di energia solare, ricaricando l'intero sistema in 3 ore. Anche in questo caso è possibile alimentare una stufa da 1500W per quasi 2 ore ed una coperta elettrica per circa 21 ore.

Crediti: BLUETTI

Il sistema AC300 con le sue due batterie B300 garantisce un'uscita pari a 5400W, mentre il dispositivo AC500 con due batterie B300S può erogare fino a 8000W ed essere ricaricato dallo 0% all'80% in soli 40 minuti. La tecnologia LiFePO4 di cui sono dotate le batterie B300 e B300S, inoltre, garantiscono almeno 3500 cicli di ricarica prima di arrivare all'80% della loro capacità originale.

La scelta tra AC300 e AC500 dipende soltanto dalle vostre specifiche esigenze: con un potenziale di 6000W ed una capacità di 24.5 kWh, il modello AC300 copre soltanto il 95% delle possibilità offerte da AC500. Data la differenza di prezzo, quindi, il modello AC300 può essere considerato la scelta ideale per chi non vuole spendere troppo e non ha bisogno di prestazioni estreme, mentre AC500 è più indicato per la resistenza a temperature estreme.

Se invece si preferisce una power station all-in-one, la scelta potrebbe ricadere su EP500 Pro: questo classico dispositivo di BLUETTI infatti garantisce una batteria LiFePO4 da 5100 Wh ed un output AC da 3000W.

Contenuto realizzato in collaborazione con BLUETTI.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le