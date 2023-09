Hai un Google Pixel? Attiva subito questa feature per migliorare la qualità audio

Con l'ingresso di Big nel mercato degli smartphone, i Google Pixel si sono rivelati una piacevole scoperta per chi preferisce l'esperienza Google ma con qualche aggiunta. Google ha infatti capito come incentivare le vendite, cioè usare sì la versione stock di Android ma con delle funzionalità esclusive soltanto per i suoi telefoni. Una di queste si chiama Suono Adattivo: ecco come funziona e perché è consigliato attivarla per migliorare la qualità audio.

Dentro i Google Pixel c'è la funzione Adaptive Sound: a cosa serve e come attivarla

Il lancio dell'opzione Suono Adattivo è avvenuto nel 2020, ma è una feature che non tutti potrebbero conoscere, nonostante sia particolarmente utile. Quello che fanno i Google è migliorare la qualità audio dello speaker dello smartphone utilizzando l'audio captato dai microfoni per capire l'acustica dell'ambiente in cui ci si trova e regolare automaticamente l'equalizzazione in base anche al rumore ambientale.

Qualche precisazione: Suono Adattivo funziona solamente in alcune app e solo dallo speaker dello smartphone, non con cuffie e speaker esterni. Detto questo, ecco i passaggi da seguire:

Apri l'app Impostazioni del telefono Scorri in basso e vai in Suoni e vibrazione > Suono adattivo Attiva l'opzione Suono adattivo

Modelli compatibili

Il lancio di Suono Adattivo è arrivato con il lancio di Google Pixel 4a, pertanto è disponibile su tutti i modelli Pixel che hanno ricevuto l'aggiornamento Android 10 e successivi. Tuttavia, su alcuni modelli a partire dalla serie 7 la funzione dovrebbe essere attiva per impostazione predefinita.

