KuKirin V3 scende di prezzo dall’Europa: la mountain bike per le tue gite fuori porta!

È ancora tempo di gite fuori porta ed avventure in montagna: per gli utenti più sportivi, ma anche per chi vuole passare alla mobilità green in città con un pizzico di grinta, ecco la soluzione perfetta al giusto prezzo. La MTB elettrica KuKirin V3 è in offerta con codice sconto e ovviamente non manca la spedizione gratis dall'Europa!

Codice sconto Kukirin V3: risparmia con il nuovo coupon di Banggood (e c'è anche la spedizione EU)

Crediti: KuKirin

Con KuKirin V3 ogni avventura diventa ancora più divertente e rilassante, non solo in mezzo alla natura ma anche nella giungla urbana. Parliamo di una mountain bike elettrica con un motore da 350W, autonomia fino a 60 km (fino a 90 km in modalità assistita) e pneumatici da 27,5″. Sul retro è presente un pratico portapacchi e non mancano sia un cambio Shimano a 7 velocità che un display per visualizzare tutti i dettagli.

Crediti: KuKirin

La mountain bike elettrica KuKirin V3 scende di prezzo su Banggood con un nuovo codice sconto: imperdibile a questo prezzo, con la spedizione gratis dall'Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

