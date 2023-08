Xiaomi non si arrende e prepara il seguito di vivo NEX 3

Di tutti i formati del mondo, quello degli smartphone con fotocamera pop-up si è rivelato un fuoco di paglia, anche quando si parla di Xiaomi. Nell'eterna corsa al full screen, Xiaomi si è rivelata essere una delle aziende in prima linea per ridurre le cornici dei suoi telefoni, arrivando a creare soluzioni avveniristiche che non sono però state ripetute nel tempo.

Spunta un brevetto di uno smartphone Xiaomi con doppia fotocamera a scomparsa

Per esempio Xiaomi MIX 4, al momento l'unico modello della compagnia a essere dotato di fotocamera sotto allo schermo, una feature che pochissimi produttori hanno adottato e soltanto su specifici modelli, spesso non fra i più diffusi. Se si torna una generazione indietro, poi, c'era MIX 3 e il suo meccanismo a scorrimento che nascondeva e rivelava la fotocamera a seconda dell'evenienza. Ma potrei citare anche Xiaomi 9T e 9T Pro, che in maniera similare nascondevano il comparto fotografico con un meccanismo a scomparsa.

Tutte idee interessanti ma ormai accantonate, anzi: oltre a Xiaomi, anche OPPO, OnePlus, vivo, Realme, Motorola, Honor e Huawei hanno creato almeno uno smartphone con fotocamera pop-up salvo poi ripensarci e mettere da parte questo formato. Uno degli ultimi esponenti visti sugli scaffali si chiamava vivo NEX 3/3S e la sua doppia fotocamera a scomparsa, e a quanto pare Xiaomi starebbe studiando un suo possibile successore.

È ciò che traspare da questo brevetto con annesse immagini depositato presso l'ente cinese National Intellectual Property Administration, in cui vediamo un dispositivo totalmente full screen grazie all'integrazione di una doppia fotocamera celata dal meccanismo a scomparsa. Siamo certi che là fuori ci sono molti che vorrebbero avere un telefono del genere, ma trattandosi di un brevetto non è sicuro che ciò avverrà.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le