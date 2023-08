Xiaomi Band 8 si aggiorna con tante novità: dov’è la versione Global?

Xiaomi ha pubblicato in queste ore un nuovo aggiornamento firmware per la celebre Band 8, il fitness tracker di nuova generazione che purtroppo non è ancora arrivato in occidente. Il nuovo aggiornamento introduce diverse novità, funzionalità e ottimizzazioni che rendono l'esperienza utente molto più godibile sia sui dispositivi Android che su iPhone con iOS.

Nuovo aggiornamento firmware per Xiaomi Band 8: tante novità e migliorie

Crediti: ITHome

L'aggiornamento 1.3.176 è disponibile da oggi per Xiaomi Band 8 (qui la nostra recensione) e Band 8 NFC, con l'introduzione di diverse nuove funzioni, quadranti ed ottimizzazioni dedicate in particolar modo alla compatibilità della smart band con i dispositivi iOS. Elencato qui di seguito trovate una traduzione del changelog ufficiale.

Nuovo algoritmo per l'attività Frisbee (necessita dell'aggiornamento dell'app)

Aggiunto il somatosensory game vibration feedback (necessita dell'aggiornamento dell'app)

Aggiunto il widget per la vitalità

Aggiunti i quadranti Sui Sui Ping An e Fist Challenge

Aggiunta la funzione Non disturbare Smart

Aggiunto il supporto per le bus card nella zona di Lanzhou, Tibet

Aggiunta la possibilità di visualizzare il registro dei tempi di ricarica nell'app (necessita dell'aggiornamento dell'app)

Aggiunto un feedback quando si effettua lo swipe con una carta NFC

Ottimizzata la stabilità di connessione e riconnessione sui dispositivi iOS

Risolti altri problemi noti

Per aggiornare Xiaomi Band 8 è necessario recarsi nella sezione Aggiornamenti dell'app Mi Fitness e verificare la disponibilità del nuovo firmware. Attualmente questo aggiornamento sembra essere ancora in fase di rollout e potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti fin da subito.

Purtroppo, bisogna segnalare ancora l'assenza del firmware global e della relativa controparte hardware di Xiaomi Band 8 per l'occidente. Speriamo che la celebre compagnia cinese possa portare quanto prima il nuovo fitness tracker anche in Italia. Se volete importare la versione cinese, potete farlo seguendo la nostra guida dedicata.

