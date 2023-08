Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra: come migliorare lo zoom 2x

A distanza di mesi dal primo annuncio, finalmente Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento che migliora lo zoom 2x a bordo di Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra. Da qualche generazione, il produttore sud-coreano utilizza teleobiettivi piuttosto avanzati sui propri top di gamma. A partire da S20, infatti, i modelli base e Plus hanno uno zoom ottico 3x, con quello Ultra che aggiunge uno zoom ottico 10x per aumentare la lunghezza focale immortalabile.

L'aggiornamento migliora lo zoom 2x: come attivarlo su Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra

Questo significa che quando si scatta con zoom 2x non si usa uno zoom ottico bensì uno digitale, cioè un ritaglio di uno scatto effettuato col sensore principale, che è da 50 MP su S23 ed S23+ e da 200 MP su S23 Ultra. Proprio per questo, Samsung ha rilasciato un aggiornamento che mira a ottimizzare la qualità di questo zoom digitale, introducendo quella che viene denominata la funziona Optical Quality Crop Zoom. Non è uno zoom 2x di tipo hardware ma software, su cui Samsung ha lavorato per offrire una qualità migliorata.

L'aggiornamento in questione riguarda l'app Camera Assistant, modulo della suite Samsung Good Lock giunto all'ultima versione 1.1.03.1.

Una volta installata l'ultima versione, dalle impostazioni potete attivare il toggle “Optical quality crop zoom“, che aggiungerà nell'interfaccia fotografica un apposito pulsante per scattare con zoom 2x e beneficiando di un algoritmo di elaborazione delle foto che restituirà risultati migliori pre-aggiornamento. Tuttavia, affinché possiate utilizzare questa feature dovreste aver ricevuto e installato l'aggiornamento del firmware d'agosto per Samsung Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra.

