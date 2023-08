Samsung conferma: all’orizzonte ci sono tablet e PC mai visti prima

È solo questione di tempo prima che Samsung lanci sul mercato tablet e PC pieghevoli sul mercato. Sono anni che la compagnia sud-coreana dimostra le sue capacità ingegneristiche e produttive facendo sfoggio dei display pieghevoli su varie tipologie di prodotti. È successo con le console di gioco portatili ed è successo anche connotebook e tablet, mostrati agli addetti ai lavori in occasione delle fiere di settore come la Samsung Display Week.

I futuri tablet e PC Samsung saranno pieghevoli: l'evoluzione del form factor

Con il lancio dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, il capo del Mobile eXperience Business, TM Roh, si è espresso sull'argomento. In un'intervista tenutasi all'evento sud-coreano, ha annunciato che “i pieghevoli si espanderanno ad altre categorie come tablet e PC“, sottolineando che “il tablet è un'ottima categoria in cui applicare il formato pieghevole” e che “è parte della storia e della natura umana leggere libri o usare quaderni“, rimarcando il senso di questo form factor.

Per molti, lo schermo pieghevole potrebbe dare il meglio proprio su tablet e PC convertibili, rendendoli molto più compatti e facilmente trasportabili. Rendere più compatto uno smartphone è sì comodo ma non tanto quanto con tablet e PC, senza contare che gli attuali smartphone pieghevoli da aperti hanno un formato quadrato che non convince quelli che preferirebbero un formato più rettangolare che meglio si sposa con la fruizione di contenuti.

“Quello che è stato applicato allo smartphone si diffonderà poi anche su tablet e laptop. A tal fine noi di Samsung stiamo investendo molte risorse. E una volta che la tecnologia di base è stata sviluppata e crediamo che il prodotto sia pronto per fornire un'innovazione significativa ai consumatori, allora, ovviamente, vogliamo presentarli“: mancano ancora tempistiche, ma molto probabilmente non ne riparleremo prima del 2024.

